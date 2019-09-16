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Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 20:38 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (2): - "Komşu ülkelerdeki Suriyeli sığınmacıların en kısa sürede ülkelerine dönmesinin kolaylaştırılması, Suriye halkı ve devletine yardım edilerek ülkenin yeniden yapılandırılması ve geçmiş düşmanlıkları sona erdirmek için zemin hazırlanması, Suriye halkının istekleri doğrultusunda bir gelecek inşa edilmesini sağlamamız gerekiyor" - "Suriye anayasasının halkın talepleri doğrultusunda düzenlenmesi mevcut krizi sona erdirme yönünde önemli bir adım olacaktır" - "Teröristlere suistimal imkanı verilmemelidir. DEAŞ ve El-Kaide gibi teröristlere karşı savaş kesintisiz sürmelidir. Teröristlerin insanları canlı kalkan olarak kullanmaları engellenmelidir"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Komşu ülkelerdeki Suriyeli sığınmacıların en kısa sürede ülkelerine dönmesinin kolaylaştırılması, Suriye halkı ve devletine yardım edilerek ülkenin yeniden yapılandırılması ve geçmiş düşmanlıkları sona erdirmek için zemin hazırlanması, Suriye halkının istekleri doğrultusunda bir gelecek inşa edilmesini sağlamamız gerekiyor." dedi.

Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla Ankara'da beşincisi düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde konuştu.

Astana sürecinin başlamasının üzerinden iki buçuk yıl geçtiğini ve önemli başarılar elde edildiğini belirten Ruhani, şöyle devam etti:

"Komşu ülkelerdeki Suriyeli sığınmacıların en kısa sürede ülkelerine dönmesinin kolaylaştırılması, Suriye halkı ve devletine yardım edilerek ülkenin yeniden yapılandırılması ve geçmiş düşmanlıkları sona erdirmek için zemin hazırlanması, Suriye halkının istekleri doğrultusunda bir gelecek inşa edilmesini sağlamamız gerekiyor. Suriye anayasasının halkın talepleri doğrultusunda düzenlenmesi mevcut krizi sona erdirme yönünde önemli bir adım olacaktır."

Ruhani, İdlib mutabakatının planlandığı gibi ilerlemediğini savunarak, "Geçen yıl Soçi Bildirisi imzalandı. Bu anlaşmayı destekledik. Bu anlaşmanın uygulanması gerçekleşmedi. Maalesef teröristlerin bölgeden çekilmesi gerçekleşmedi, hatta arttı. Teröristlere suistimal imkanı verilmemelidir. DEAŞ ve El-Kaide gibi teröristlere karşı savaş kesintisiz sürmelidir. Teröristlerin insanları canlı kalkan olarak kullanmaları engellenmelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Suriye'deki saldırılarının Irak ve Lübnan'a taşındığını, bunun bölgede çatışma ve gerginliği artırdığını dile getiren Ruhani, "Bölgedeki ülkeler ve halklar Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesi uyarınca bu saldırılara karşı meşru müdafaa hakkına sahiptir. Ne yazık ki BM bu saldırılara karşı uygun bir tepki vermiyor." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ruhani

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