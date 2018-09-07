HABER

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 14:25 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Suriye" meselesini ele alacakları Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı

TAHRAN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Suriye" meselesi için gerçekleştirdikleri Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı.

İran Liderler Konferans Salonu'nda, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ev sahipliğinde "Suriye" meselesi için Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi yapılıyor.

Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması amacıyla Astana mekanizması bağlamında sahada ve siyasi süreç kapsamında yürütülen ortak çabalar, zirve toplantısında ele alınacak.

Toplantıda, nisan ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen üçlü zirvenin ardından, meydana gelen gelişmeler değerlendirilecek ve ileriye yönelik atılabilecek adımlar tespit edilecek.

Suriye meselesi için yapılan zirvelerin ilki Putin'in ev sahipliğinde Soçi'de, ikincisi Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilmişti.

Zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Ruhani ile 45 dakikalık ikili görüşme yaparken Rusya Devlet Başkanı Putin ile de 45 dakika baş başa görüştü.

Zirve başlamadan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'i karşıladı, daha sonra aile fotoğrafı çekildi.

Zirve sonrasında Erdoğan, Ruhani ve Putin'in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

PARTNER'Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir''Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir'
İçişleri Bakanı Soylu: Direksiyon başında telefonu bitereceğizİçişleri Bakanı Soylu: Direksiyon başında telefonu bitereceğiz
3 yaşındaki otizmli çocuğa icra3 yaşındaki otizmli çocuğa icra
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı

En Çok Okunan Haberler

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis cezası!

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis cezası!

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İçişleri Bakanı Soylu: Direksiyon başında telefonu bitereceğiz

İçişleri Bakanı Soylu: Direksiyon başında telefonu bitereceğiz

Türkiye'nin yeni Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli oldu (Şaban Dişli kimdir?)

Türkiye'nin yeni Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli oldu (Şaban Dişli kimdir?)

Fatih Portakal'dan bakana dikkat çeken 'şarbon' sorusu! 'Vahim'

Fatih Portakal'dan bakana dikkat çeken 'şarbon' sorusu! 'Vahim'

Pet şişe başına İstanbulkart'a kaç lira yüklenecek? Açıklama geldi

Pet şişe başına İstanbulkart'a kaç lira yüklenecek? Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.