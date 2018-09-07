TAHRAN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Suriye" meselesi için gerçekleştirdikleri Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı.
İran Liderler Konferans Salonu'nda, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ev sahipliğinde "Suriye" meselesi için Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi yapılıyor.
Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması amacıyla Astana mekanizması bağlamında sahada ve siyasi süreç kapsamında yürütülen ortak çabalar, zirve toplantısında ele alınacak.
Toplantıda, nisan ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen üçlü zirvenin ardından, meydana gelen gelişmeler değerlendirilecek ve ileriye yönelik atılabilecek adımlar tespit edilecek.
Suriye meselesi için yapılan zirvelerin ilki Putin'in ev sahipliğinde Soçi'de, ikincisi Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilmişti.
Zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Ruhani ile 45 dakikalık ikili görüşme yaparken Rusya Devlet Başkanı Putin ile de 45 dakika baş başa görüştü.
Zirve başlamadan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'i karşıladı, daha sonra aile fotoğrafı çekildi.
Zirve sonrasında Erdoğan, Ruhani ve Putin'in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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