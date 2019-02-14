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Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 17:31 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi

SOÇİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi.

Sanatoryum Rus'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde yapılan zirve toplantısı 1 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmede Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üçlü zirve

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