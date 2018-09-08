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Türkiye-Rusya-İran yerel para birimi kullanımı konusunda anlaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2018 19:21 | Son Güncelleme

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Türkiye, Rusya ve İran'ın yerel para birimleriyle ticaret yapma konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Türkiye-Rusya-İran yerel para birimi kullanımı konusunda anlaştı

Himmeti, basına yaptığı açıklamada, yakın bir gelecekte Türkiye ve Rusya Merkez Bankalarının yöneticileriyle bir araya geleceklerini ve mutabık kalınan hususların hızlıca uygulamaya geçmesini temenni ettiklerini ifade etti.

TAHRAN ZİVESİ SIRASINDA ANLAŞMA SAĞLANDI

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Suriye konulu zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla verimli görüşmeler yaptıklarını aktaran Abdunnasır Himmeti, petrol, gaz ve temel ürünlerin alışverişi ile bankacılık konularında uzlaşı sağlandığını kaydetti.

DOLARI DEVRE DIŞI BIRAKACAK

Himmeti, 3 ülkenin de ticarette doların devre dışı bırakılması konusunda hemfikir olduğunu, Türkiye-Rusya-İran'ın kendi para birimleriyle ticaret yapacağını ve belirlenen kur üzerinden işlem yapılacağını vurguladı.

Bu arada Himmeti, geçen ay İran'da petrol dışı ihracattan sağlanan 2 milyar 500 milyon dolar tutarındaki gelirin, temel ürünler ve fabrikalara hammadde ithalatı için düşük kurdan ithalatçılara tahsis edildiğini, bundan sonra da serbest piyasada 16 bin tümen olan avroyu ithalatçılara 9 bin tümenden satacaklarını açıkladı.

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İRAN Rusya Türkiye yerel para dolar anlaştı

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