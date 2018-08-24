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"Türkiye-Rusya iyi ilişkileri bölgenin istikrarı için büyük önemde"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 12:15 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Türkiye ve Rusya arasındaki iyi ilişkiler bölgenin istikrarı açısından da büyük önem taşıyor" - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - "Uluslararası konularda Türkiye ile yürüttüğümüz iş birliğine büyük önem veriyoruz. Türkiye ve Rusya arasındaki askeri teknik iş birliği de son derece yoğun gelişiyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin, bölgenin istikrarı açısından da büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Önümüzdeki günlerde liderlerimiz arasında temaslar olacak. Soçi formatındaki zirveyi Tahran'da gerçekleştireceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile başkent Moskova'da Suriye krizi ve ikili ilişkilerin değerlendirileceği toplantıya katılmak üzere Moskova'ya geldi.

Ardından Rusya Dışişleri Bakanlığına geçen Çavuşoğlu ile ev sahibi Bakan Lavrov, görüşme öncesinde basın mensuplarına kısa açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin her geçen gün daha iyiye gittiğini vurgulayarak, "Ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkiler bölgenin istikrarı açısından da büyük önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde liderlerimiz arasında temaslar olacak. Soçi formatındaki zirveyi Tahran'da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Lavrov da Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok sayıda alanda başarılı şekilde gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Uluslararası konularda Türkiye ile yürüttüğümüz iş birliğine büyük önem veriyoruz. Türkiye ve Rusya arasındaki askeri teknik iş birliği de son derece yoğun şekilde gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ve Lavrov, ikili görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu Lavrov Rusya Suriye Türkiye

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