Türkiye-Rusya Karma Resim Sergisi açıldı

Türkiye-Rusya Karma Resim Sergisi Trabzon'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Soçi Ticaret ve Sanayi Odası Bölgesel ve Dış Ekonomik İlişkiler Birliği tarafından organize edilen "Türkiye-Rusya Karma Resim Sergisi" Forum Alışveriş Merkezi'nde açıldı.

Rusya Ressamlar Birliği Üyesi Gennady Viktorovich Kumaniaev ve Türk ressam Haydar Durmuş'un 20'şer yağlı boya tablosunun yer aldığı serginin açılışına, Rusya Federasyonu'nun Trabzon Başkonsolosluğunda görevli Konsolos Gennadiy Romanov, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Karaoğlu, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Soçi Ticaret ve Sanayi Odası Bölgesel ve Dış Ekonomik İlişkiler Birliği Başkanı Vadim Levchenko, TTSO yöneticileri ve diğer ilgililer katıldı.

Başkan Yardımcısı Karaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, kültür ve sanat şehri Trabzon'da bu tür faaliyetlerin artması dolayısıyla memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Hacısalihoğlu, serginin düzenlenmesinde emeği geçen Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosluğu ve Soçi Ticaret Odası yetkililerine teşekkür etti.