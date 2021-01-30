Türkiye-Rusya Ortak Merkezi açıldı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Dağlık Karabağ’da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin’in katıldığı törenle açıldığını duyurdu.

Türk ve Rus Ortak Gözetim Merkezi’nde Türkiye tarafından 1 general ve 38 askeri personel görev yapacak.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk ve Rus subaylarının ortak göreve başladıktan sonra Hankendi’deki Rus Barışı Koruma Merkezleri’ni, askeri birliklerin durumunu, merkezi çalışmaların işlevlerini ve icra edilen görevlerin yakından takibi gibi çalışmaları izleyeceği ifade edildi. Aynı zamanda Türk ve Rus tarafının ortak çalışmasında İnsansız Hava Araçları (İHA) ile bölgede denetlemelerde bulunacağı aktarıldı.

(İHA)

