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Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 7. toplantısı Antalya’da yapılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 10:42 | Son Güncelleme

Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) alt birimi olan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 7.

Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) alt birimi olan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 7. toplantısı 29 Mart’ta Antalya’da düzenlenecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un başkanlıklarında gerçekleştirilecek Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Toplantı sonunda Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları arasında 2019-2020 İstişare Planı imzalanacak.

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