EMRE GÜRKAN ABAY - Rusya Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Türkiye ile ticarette ulusal para birimlerinin kullanılmasının bir gereklilik olduğunu belirterek, “Ulusal para birimlerimizi kullanarak, kurumlarımızı koruma altına alıp üçüncü ülkelerin kararlarından bağımsız hale gelebiliriz.” dedi.

Gruzdev, başkent Moskova’da Türkiye ve Rusya arasındaki güncel ekonomik gelişmelere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin ulusal çıkarlarını gözeten projelere Rus şirketlerinin özellikle ilgi duyduğuna işaret eden Gruzdev, “Türk devleti tarafından desteklenen, ürün veya teknolojiye yönelik taleplerin bulunduğu projelere ilgi duyuyoruz. Bu nedenle Türk meslektaşlarımızla bir 'Dış Ticaret Eylem Planı' yapılması konusunda anlaştık.” diye konuştu.

Söz konusu planla, Rusya ve Türkiye’nin ulusal çıkarlarının gözetileceğini vurgulayan Gruzdev, “Sonrasında iyi sonuçları çok daha hızlı bir şekilde elde edebileceğiz.” ifadesini kullandı.

Gruzdev, Türk şirketlerinin Rusya’da özellikle gıda, tekstil ve inşaat sektörlerinde başarıyla temsil edildiklerini anımsatarak, “İkili ticarette artık yeni bir seviyeden bahsediyoruz. Bu seviye, örneğin tekstilde sadece ham maddenin veya hazır ürünlerin teslim edilmesi değil, modern ekipmanların, teknolojilerin veya eğitim temin edilmesiyle çeşitlendirilmesidir.” değerlendirmesinde bulundu.