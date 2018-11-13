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Türkiye-Rusya ticaretinde "ulusal para" ilgisi artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 11:24 | Son Güncelleme

Rusya Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev: - "Özellikle mevcut koşullarda ulusal para birimlerimizi kullanmak karşılıklı ticaretimizi artıracaktır. Ulusal para birimlerimizi kullanarak, kurumlarımızı koruma altına alıp üçüncü ülkelerin kararlarından bağımsız hale gelebiliriz" - "Türk devleti tarafından desteklenen, ürün veya teknolojiye yönelik taleplerin bulunduğu projelere ilgi duyuyoruz. Bu nedenle Türk meslektaşlarımızla bir 'Dış Ticaret Eylem Planı' yapılması konusunda anlaştık"

EMRE GÜRKAN ABAY - Rusya Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Türkiye ile ticarette ulusal para birimlerinin kullanılmasının bir gereklilik olduğunu belirterek, “Ulusal para birimlerimizi kullanarak, kurumlarımızı koruma altına alıp üçüncü ülkelerin kararlarından bağımsız hale gelebiliriz.” dedi.

Gruzdev, başkent Moskova’da Türkiye ve Rusya arasındaki güncel ekonomik gelişmelere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin ulusal çıkarlarını gözeten projelere Rus şirketlerinin özellikle ilgi duyduğuna işaret eden Gruzdev, “Türk devleti tarafından desteklenen, ürün veya teknolojiye yönelik taleplerin bulunduğu projelere ilgi duyuyoruz. Bu nedenle Türk meslektaşlarımızla bir 'Dış Ticaret Eylem Planı' yapılması konusunda anlaştık.” diye konuştu.

Söz konusu planla, Rusya ve Türkiye’nin ulusal çıkarlarının gözetileceğini vurgulayan Gruzdev, “Sonrasında iyi sonuçları çok daha hızlı bir şekilde elde edebileceğiz.” ifadesini kullandı.

Gruzdev, Türk şirketlerinin Rusya’da özellikle gıda, tekstil ve inşaat sektörlerinde başarıyla temsil edildiklerini anımsatarak, “İkili ticarette artık yeni bir seviyeden bahsediyoruz. Bu seviye, örneğin tekstilde sadece ham maddenin veya hazır ürünlerin teslim edilmesi değil, modern ekipmanların, teknolojilerin veya eğitim temin edilmesiyle çeşitlendirilmesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ve Türkiye arasında sivil gemi inşaatı sektöründe de iş birliğinin artırılması gerektiğinin altını çizen Gruzdev, “Gemi inşaatı sektörü hem Türkiye’de hem de Rusya’da oldukça güçlü durumda ve bu alanda önemli bir potansiyel görüyoruz. Rekabet etmediğimiz alanlarda ortak girişimlerle yeni yetkinlikler geliştirebiliriz.” şeklinde konuştu.

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- "Rus rublesi ve lira ile ticareti artırmaya yönelik girişimler yoğunlaştı"

Aleksey Gruzdev, Türkiye ile ticarette ulusal para birimlerinin kullanılmasına yönelik girişimleri ise memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Rus ve Türk kurum ve şirketlerinin, Rus rublesi ve lira ile ticareti artırmaya yönelik girişimlerini yoğunlaştırdığının altını çizen Gruzdev, şunları söyledi:

“Özellikle mevcut koşullarda ulusal para birimlerimizi kullanmak, karşılıklı ticaretimizi artıracaktır. Ulusal para birimlerimizi kullanarak, kurumlarımızı koruma altına alıp üçüncü ülkelerin kararlarından bağımsız hale gelebiliriz. Ticaretimizde ruble ve lira kullanımına yönelik mekanizmayı daha da popüler hale getirmeliyiz. Bankalarımız arasında bu alışverişi artırırsak, şirketlerimiz de bu yöntemin avantajını fark edip, kullanımını artıracaktır.”

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ihracat Lira ruble Rusya sanayi ticaret Türkiye

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