Türkiye-Rusya ÜDİK Toplantısı

MOSKOVA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Mevcut durumun muhasebesini yapıp gelecek dönem için yeni hedeflere kilitleniyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen heyetler arası görüşmenin basına açık bölümünde açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyinin (ÜDİK) sekizinci toplantısı için Rusya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Putin'e sıcak ve samimi misafirperverliği için teşekkür etti.

Erdoğan, 7. Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısı sonrasında Putin ile değişik vesilelerle bir araya geldiğini, ilgili bakanların ve yetkililerin de birbirleriyle temas halinde olduklarını anımsattı.

- "Rusya'da bin 300 yatırımcımız bulunuyor"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelinin atıldığını ve TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın deniz kısmının tamamlandığını dile getiren Erdoğan, "Bu yıl sonu itibarıyla da TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın kara kısmını tamamlamayı hedeflemiş bulunuyoruz. Geçen sene 6 milyon Rus vatandaşını ülkemizde misafir ederek birlikte yeni bir rekora imza attık ve turizmde Rusya birinci sırada. İş adamlarımız Rusya'ya olan katkılarını sürdürdüler ve bin 300 kadar iş adamımız şu anda Rusya'da yatırımcı olarak bulunuyor." ifadelerini kullandı.