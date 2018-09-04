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"Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin Cenevre'deki görüşmeleri kader anı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 15:56 | Son Güncelleme

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye, Rusya ve İran heyetleriyle Cenevre'de gerçekleştireceği görüşmelerin "kader anı" olacağını belirtti - Mistura: - "Üst düzey meslektaşlarım Suriye Anayasa Komitesi'nin kurulmasına yönelik son birkaç haftadır, Türkiye, Rusya ve İran'da temaslarda bulunuyor" - "Türkiye, Rusya ve İran'dan üst düzey yetkilileri, 10-11 Eylül'de Cenevre'de benimle buluşmaları için davet ettim" - "Benim görüşüme göre, oldukça önemli birkaç haftanın eşiğindeyiz"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye, Rusya ve İran heyetleriyle İsviçre'nin Cenevre kentinde 10-11 Eylül'de gerçekleştireceği görüşmelerin Suriye'deki siyasi sürece ilişkin "kader anı" olacağını belirtti.

Mistura, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin olası operasyonuyla ilgili, "İdlib'e yönelik ciddi endişelerimiz devam ediyor." dedi.

Konuşmasının büyük bölümünü, 10-11 Eylül'de Türkiye, Rusya ve İran heyetleriyle ve 14 Eylül'de Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD heyetlerinden oluşan "küçük grupla" yapacağı ortak istişarelere ayıran Mistura, "Benim görüşüme göre, oldukça önemli birkaç haftanın eşiğindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mistura, Cenevre'de gerçekleştireceği istişare toplantılarının Suriye'de "tatmin edici siyasi süreci" canlandıracak potansiyelde olmasını ümit ettiklerini söyledi.

Suriye'ye barışı getirecek siyasi süreçte 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının ve Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesinin uygulanması ve Suriye Anayasa Komitesi'nin kurulmasının önemine işaret eden Mistura, ekibi ve kendisinin bu konularda aktif olarak çalıştığını dile getirdi.

Mistura, üst düzey meslektaşlarının Suriye Anayasa Komitesi'nin kurulmasına yönelik son birkaç haftadır, Türkiye, Rusya ve İran'da temaslarda bulunduğunu belirterek, "İşte bundan dolayı Türkiye, Rusya ve İran'dan üst düzey yetkilileri 10-11 Eylül'de Cenevre'de benimle buluşmaları için davet ettim. 10-11 Eylül'de ne kadar gelişme katedeceğimizi bu aşamada tahmin edemiyoruz." diye konuştu.

- "Cenevre görüşmeleri "kader anı" olacak"

"Küçük grupla" 14 Eylül'de yapacağı istişare toplantılarında Türkiye, Rusya ve İran ile yapılan görüşmeler hakkında bilgi vereceğini aktaran Mistura, gerek 10-11 gerek 14 Eylül toplantılarının Suriye'deki "tatmin edici siyasi sürece" giden yolda "kader anı" olacağını vurguladı.

Mistura, Avrupa Birliği ve Arap Birliği ile de sürece ilişkin temasta olduğuna işaret ederek 20 Eylül'de de BM Güvenlik Konseyinin Suriye sorununa ilişkin "açık müzakereler" gerçekleştireceğini belirtti.

- "Toplantıları yapmakta kararlıyız"

Bir soru üzerine, İdlib'de dramatik gelişmelerin yaşanmasını arzu etmediklerini söyleyen Mistura, Türkiye, Rusya ve İran heyetleriyle ve "küçük grupla" Cenevre'de görüşmekte kararlı olduklarının altını çizdi. Mistura, Suriye'de iç savaşın başından bu yana her zaman yeni gelişmelerin yaşandığına dikkati çekerek söz konusu görüşmeleri "ertelemek" veya "iptal etmek" gibi bir düşüncelerinin olmadığı mesajını verdi.

Mistura, Suriyeli muhaliflerin siyasi süreçteki rollerine ilişkin bir soru üzerine de "muhaliflerin etkin olarak sürecin içinde" olduklarını savundu.

BM Suriye Özel Temsilcisi, 10-11 Eylül görüşmelerinin "faydalı" geçmesi durumunda Suriyeli muhalifler ve Esed rejimiyle müzakerelerin yeniden başlatılacağına olan inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistu Suriye

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