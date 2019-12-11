Türkiye Rusya ve İran İdlib’de Terör Örgütlerinden Kaygılı

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’nin İdlib vilayetinde terör örgütlerinin varlığını arttırmasından duydukları kaygıyı dile getirdi. Kazakistan’da yapılan Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı’nın ardından üç ülkenin ortak açıklamasında militanların etkisiz hale getirilmesi için işbirliği yapılması sözü verildi.

Astana sürecinin bir parçası olan toplantıda Suriye’de sekiz yıldır devam eden iç savaşa çözüm bulmak, anayasa çalışmalarıyla ilgili ve mültecilerin geri dönüşüyle ilgili çalışmalar yürütülüyor.

Kazakistan’daki toplantıya Şam hükümetinin temsilcileriyle Suriye silahlı muhalefetinden de temsilciler katıldı. Moskova, Ankara ve Tahran yaptıkları ortak açıklamada sahada sükunet sağlanması gerekliliğine vurgu yaptı.

Sahada özerk yönetimler gibi yeni oluşum çabalarını reddeden üç ülke Suriye petrol gelirlerine yasa dışı şekilde el konulmasını ve transfer edilmesini de kabul etmeyeceklerini söyledi.

Açıklamada Suriye Anayasa Komisyonu’nun çalışmasının da “yabancı müdahale ve dışarıdan dayatılan takvimler olmaksızın uzlaşı ve yapıcı çabalarla yürütülmesi gerektiği” ifadeleri kullanıldı.

Cenevre’de BM destekli barış görüşmelerinin paralelinde düzenlenen ve Astana süreci olarak bilinen üçlü görüşmelerin ilki 2017 yılının Ocak ayında Türkiye’de yapılmıştı. Bu Astana süreci kapsamındaki 14’üncü toplantı oldu.

