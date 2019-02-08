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Türkiye, Rusya ve İran yeni Suriye anayasası için birlikte çalışacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 15:37 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin, garantör ülke olarak Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye Anayasa Komisyonunda yer almaya hazır olduğunu söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin, Astana sürecinin garantör ülkelerinden Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye Anayasa Komisyonuna katkıda bulunacaklarını açıkladı.

Türkiye, Rusya ve İran yeni Suriye anayasası için birlikte çalışacak

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin, garantör ülke olarak Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye Anayasa Komisyonunda yer almaya hazır olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin, Astana sürecinin garantör ülkelerinden Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye Anayasa Komisyonuna katkıda bulunacaklarını açıkladı. Birkaç adayı ikame etmeye hazır olduğunu söyleyen Verşinin, Anayasa Komisyonu meselesinde tüm tarafların müşterek çalışmayı kabul etmelerinin mühim olduğunun altını çizdi. Verşinin, “Rusya ve garantör ülkeler, Birleşmiş Milletler yaptıklarımızın temelini koruyarak bu listeyi özünde tutmak ve gerekirse kaliteyi azaltmadan birkaç isim değiştirmek için dikkate aldıkları hususları göz önünde bulundurmaya hazırlar. Ve kalite, taraflarca kabul edilebilir olduğu gerçeğiyle belirlenir” ifadelerini kullandı.
Verşinin, Rusya ve Suriye’nin İsrail’le ilişkilerin normalleşmesi için görüşmeleri etkili hale getirmekten yana olduğunu da söyledi. İki ülke arasındaki tüm meselelerin askeri seviyede görüşüldüğünü belirten Verşinin, “Bu konuşmalar askeri seviyede devam ediyor. Detaylar hakkında konuşmak istemiyorum. Doğal olarak yeniden yapılandırma mekanizmasının daha verimli hale gelmesini istiyoruz. Suriye’de İsrail tarafından vurularak düşen uçağımıza benzer olayları hariç tuttuk tabii ki" diye konuştu.

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