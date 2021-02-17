HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türkiye, Rusya ve İran'dan İsrail'e: Suriye'ye saldırıları durdur

Türkiye, Rusya ve İran'dan İsrail'e: Suriye'ye saldırıları durdur

17.02.2021 18:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'ye saldırıları durdurması için İsrail'e çağrıda bulundu.

Rusya'nın Soçi kentinde yapılan Suriye görüşmeleri sonrasında üç ülkeden ortak açıklama yapıldı.Rusya'nın Soçi kentinde Türkiye, Rusya ve İran temsilcilerinin katılımı ile yapılan Suriye görüşmeleri sonrasındaki ortak açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri saldırıları kınanarak, saldırıları durdurma çağrısı yapıldı.

Açıklamada İsrail'in saldırılarının bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği belirtilerek uluslararası hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

Astana sürecinin garantörleri olan Türkiye, Rusya ve İran yaptıkları açıklamada Suriye'nin egemenlik, bağımsızlık, birlik ve toprak bütünlüğüne bağlılıklarını vurguladılar.

Ortak açıklamada ülkeler "İsrail'in, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun ihlalini teşkil eden ve Suriye ile komşu ülkelerin egemenliğine halel getirmenin yanı sıra bölgedeki istikrar ve güvenliği tehlikeye atan Suriye'deki süregelen askeri saldırılarını kınamışlar ve bu saldırıların durdurulması çağrısında bulunmuşlardır" denildi.

İsrail, İran'ın Suriye'deki askeri nüfuzunu azaltmak için Suriye'ye geçen aylarda çok sayıda saldırı düzenlemişti. Bu hafta meydana gelen saldırılarda İsrail füzeleri Suriye hükümeti ve İran destekli milislere ait askeri hedefleri vurmuş ve dokuz kişi yaşamını yitirmişti.

Anayasa çalışmalarına "dış müdahale" vurgusu

Ortak açıklamada ayrıca Suriye'de yeni bir anayasa yazılmasını hedefleyen Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına ilişkin olarak "dış müdahaleler ve haricen dayatılan takvimler olmaksızın, uzlaşı anlayışı ve yapıcı yaklaşımla, üyeleri arasında genel mutabakatın tesisi amacıyla yürütülmesi gerektiği konusunda" görüşlerin beyan edildiği ifade edildi.

Hükümet temsilcileri, muhalefet ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan ve 2019 yılında göreve başlayan Anasaya Komistesi, Suriye sorununa siyasi çözüm bulmayı hedefliyor. Muhalifleri temsil eden heyetin sözcüsü Eymen el Asimi şu ana kadar çok az ilerleme sağlandığını, Soçi'deki istişarelerin komitenin ilerlemesi için son fırsat olduğunu söyledi. Anayasa Komitesi Yazım Komisyonu son olarak 25-29 Ocak 2021 tarihlerinde Cenevre'de toplanmıştı.

El Asimi Rusya'yı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın üzerinde yeterince baskı kurmadığı gerekçesiyle eleştiriyor. Rusya ve İran Esad yönetimini desteklerken, Türkiye muhalefeti destekliyor. Astana sürecinin garantörleri Rusya, Suriye ve İran ilk kez Ocak 2017'de Suriye savaşını sona erdirmek amacıyla bir araya gelmişti.

Astana formatında Suriye konulu 16'ıncı uluslararası toplantının 2021 yılının ortasında Nur-Sultan'da düzenlenmesi planlanıyor.

dpa/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu! Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu!
'Baş fareci' Larry 10’ncu yılını kutladı!'Baş fareci' Larry 10’ncu yılını kutladı!
Kitabınızı yayımlatmanın yollarıKitabınızı yayımlatmanın yolları

En Çok Okunan Haberler

Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Müge Anlı'dan izin alıp saldırdı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Müge Anlı'dan izin alıp saldırdı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Dudak dudağa pozun ardından...

Dudak dudağa pozun ardından...

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Hollanda basınından Türkiye’deki aşılama çalışmalarına övgü

Hollanda basınından Türkiye’deki aşılama çalışmalarına övgü

'Baş fareci' Larry 10’ncu yılını kutladı!

'Baş fareci' Larry 10’ncu yılını kutladı!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Cinsiyetçi açıklama: Kadınlar toplantılara katılsın ama konuşmasın!

Cinsiyetçi açıklama: Kadınlar toplantılara katılsın ama konuşmasın!

Dini lider Hamaney 'asla' demişti! O aşıya onayı çıktı

Dini lider Hamaney 'asla' demişti! O aşıya onayı çıktı

İngiltere'de gönüllülere bilinçli olarak korona bulaştırılacak

İngiltere'de bilinçli olarak korona bulaştırılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.