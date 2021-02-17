Türkiye, Rusya ve İran'dan İsrail'e: Suriye'ye saldırıları durdur

Rusya'nın Soçi kentinde yapılan Suriye görüşmeleri sonrasında üç ülkeden ortak açıklama yapıldı.Rusya'nın Soçi kentinde Türkiye, Rusya ve İran temsilcilerinin katılımı ile yapılan Suriye görüşmeleri sonrasındaki ortak açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri saldırıları kınanarak, saldırıları durdurma çağrısı yapıldı.

Açıklamada İsrail'in saldırılarının bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği belirtilerek uluslararası hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

Astana sürecinin garantörleri olan Türkiye, Rusya ve İran yaptıkları açıklamada Suriye'nin egemenlik, bağımsızlık, birlik ve toprak bütünlüğüne bağlılıklarını vurguladılar.

Ortak açıklamada ülkeler "İsrail'in, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun ihlalini teşkil eden ve Suriye ile komşu ülkelerin egemenliğine halel getirmenin yanı sıra bölgedeki istikrar ve güvenliği tehlikeye atan Suriye'deki süregelen askeri saldırılarını kınamışlar ve bu saldırıların durdurulması çağrısında bulunmuşlardır" denildi.

İsrail, İran'ın Suriye'deki askeri nüfuzunu azaltmak için Suriye'ye geçen aylarda çok sayıda saldırı düzenlemişti. Bu hafta meydana gelen saldırılarda İsrail füzeleri Suriye hükümeti ve İran destekli milislere ait askeri hedefleri vurmuş ve dokuz kişi yaşamını yitirmişti.