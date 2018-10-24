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Türkiye, Rusya ve İran'dan "Suriye anayasa komitesi" anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 19:20 | Son Güncelleme

Türkiye, Rusya ve İran'dan "Suriye anayasa komitesi" anlaşması

Türkiye, Rusya ve İran'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilciliği ile koordineli bir şekilde Suriye'de anayasa komitesinin kurulmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcılarının, Suriye meselesine ilişkin dün Moskova'da Astana formatında bir toplantı yaptıkları anımsatıldı.

Toplantıda, Suriye'de sahadaki durumun derinlemesine ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda, anayasa komitesinin kurulmasına yönelik çalışmaların başlamasıyla ilgili konular istişare edildi. Türkiye, Rusya ve İran, tüm Suriyelilerin çıkarlarını dikkate alarak, BM Suriye Özel Temsilciliği ile koordineli bir şekilde anayasa komitesinin kurulmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi konusunda anlaşmaya vardı."

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Anahtar Kelimeler:
BM İRAN Rusya Suriye Türkiye

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