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Türkiye, Rusya ve İran’dan uluslararası topluma çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2019 14:37 | Son Güncelleme

Türkiye, Rusya ve İran, Suriyeli mültecilerin eve dönmesini kolaylaştırmak için uluslararası topluma çağrıda bulundu.Suriye’de ateşkesi garanti altına alan Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da gerçekleştirilen 13.

Türkiye, Rusya ve İran, Suriyeli mültecilerin eve dönmesini kolaylaştırmak için uluslararası topluma çağrıda bulundu.
Suriye’de ateşkesi garanti altına alan Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da gerçekleştirilen 13. Astana Garantörler Toplantısı’nda Suriyeli mültecilerin eve dönmesini kolaylaştırmak için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Garantör ülkeler tarafından yapılan ortak açıklamada, mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin Suriye’deki asıl ikamet yerlerine güvenli ve gönüllü olarak geri dönmelerini kolaylaştırmanın, geri dönüş ve destek haklarını almaları gerektiğinin altını çizdi.
Garantör ülkeler, uluslararası toplumu Suriyeli mülteciler ile ilgili meselelere uygun katkılar sağlamaya çağırarak, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi (BMMYK) ve diğer uzmanlaşmış uluslararası kuruluşlar da dahil olmak üzere ilgili tüm taraflarla etkileşime devam etmeye hazır olduklarını yeniden teyit etti.

Suriye yardım konferansı
Ortak açıklamaya göre, Astana barış süreci garantörleri, Suriye için insani yardım konusunda uluslararası bir konferans düzenlenmesi konusuna da değindi.
Açıklama ayrıca, tüm ülkedeki tüm Suriyeliler için insani yardım akışının herhangi bir ön koşul olmaksızın artırılması gerektiğine de işaret ediyor.

Idlib’deki durum
Garantörler ortak açıklamada belirtildiği gibi Suriye’nin İdlib şehrindeki sivilleri korumak için adımlar atacak.
Açıklamaya göre, taraflar İdlib’in çatışmasızlık bölgesindeki durumu ayrıntılı olarak gözden geçirdi ve başta ve ilk olarak 17 Eylül 2018 tarihli mutabakat olmak üzere İdlib’deki tüm anlaşmalarını tam olarak uygulayarak sakinliği sağlama gerekliliğinin altını çizdi.

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