Türkiye, Rusya ve Katar'dan ortak Suriye açıklaması

Üç ülke, Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek ve ayrılıkçı hareketlere karşı ortak mücadele mesajı verdi.Türkiye, Rusya ve Katar dışişleri bakanları, ilk kez üçlü formatta bir araya gelerek Suriye ile ilgili önemli mesajlar verdi. Toplantıda imzalanan ortak bildiride Suriye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek vurgulanırken ayrılıkçı hareketlere karşı ortak mücadele edileceği bildirildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıda Suriye'deki durumun ve IŞİD ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelenin ele alındığını belirterek, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek" dedi.

Lavrov: Astana'ya ek format

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Suriye sorununun BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde siyasi yollarla çözülmesini vurguladıklarını, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması ve komşu ülkelerin güvenliğini tehdit eden ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele konusunda ortak bakış açısına sahip olduklarını belirtti.