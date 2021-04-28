Türkiye Rusya'dan 50 milyon doz Sputnik V aşısı alacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin altı ay içinde 50 milyon doz Rus Sputnik V aşısı alımı için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Türkiye'de kullanıma giren Sinovac ve BioNTech-Pfizer aşısından sonra Sputnik V aşısının acil kullanım onayı için "son aşamaya" gelindiğini söyleyen Koca, "Aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Türkiye, Sputnik V aşısından altı ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı" dedi.

İlk sevkiyatın Mayıs ayı içinde gerçekleşeceğini ve bu aşının Türkiye'de üretilmesi için teknoloji transferi de yapılacağını belirten Koca, "Haziran ayı ile birlikte BioNTech aşısının da teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "Sinovac için ise zaman zaman sevkiyatta yavaşlamalar yaşansa da artan kapasite ile birlikte elimize ulaşan doz miktarı da artacak. Ayrıca diğer aşı üreticileri ile de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmeler devam etmektedir" diye ekledi.