Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi Ankara'da yapılacak

Gökhan Artan / İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin (TÜREB) bu yıl yedincisini düzenleyeceği Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2018) 5-6 Kasım tarihlerinde Ankara Sheraton Otel’de yapılacak. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, bu seneki kongrenin başkanlığını yürütecek.

TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, kongreye ilişkin detayları Mustafa Elitaş’la görüştü. Kongrenin hazırlanmasında güç birliği oluşturduklarını dile getiren Elitaş ve Ataseven, bu yılki kongrede özel oturumların dikkat çekeceğini ve tüm paydaşları kongreye beklediklerini söylediler. “Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye” temasının işleneceği kongreye ilişkin Mustafa Elitaş, dünyada sanayileşmenin en önemli kriterinin enerji olduğunu, gelişmiş bölgeleri takip ederken, gece dünyaya bakıldığını ve hangi bölgeler aydınlıksa gelişmişlik değerlerinin ona göre ölçümlendiğini söyledi.

"Enerji bağımsızlığı ülke bağımsızlığı ile paralel"

Enerji Bakanlığı’nın desteklerinin yenilenebilir enerjideki kararlılığın bir göstergesi olduğuna vurgu yapan Mustafa Elitaş, “Bağımsız ekonomi için bağımsız enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi /yerli ve milli enerji ile daha güçlü bir Türkiye ortaya çıkacaktır/ söylemine katılıyoruz. Türkiye’nin tekno ekonomik rüzgar potansiyeli 48 bin MW olarak ölçümlenmişken biz bunun sadece 7 bin MW’ını kullanabilmişiz. Demek ki potansiyelimizin yüzde 15’ine ulaşmışız. Bu kongrenin Türkiye’deki rüzgar sektörünün gelişimine katkı sağlayacağına ve enerji bağımsızlığının ülke bağımsızlığı ile ne kadar paralel bir noktada gittiğini gösterme açısından hatırlatıcı olduğuna inanıyoruz” dedi.



