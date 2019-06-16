"Türkiye S-400 alması gerekiyorsa alacaktır"

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim vatanımıza, bekamıza, geleceğimize göz diken hiçbir güce ne eğecek başımız ne de eyvallah edecek sözümüz vardır. Türkiye kendi güvenliği ve milli menfaatleri doğrultusunda S-400 alması gerekiyorsa alacaktır. Bu iş bitmiştir." dedi.

Bahçeli, Ataköy'de bir otelde hemşehri dernekleri ile bir araya geldi.

15 Temmuz darbe girişimi karşısında milletin kahramanca duruş sergileyerek darbeye izin vermediğinin altını çizen Bahçeli, bu durumun 15 Temmuz'un arkasındaki isimleri çılgına çevirdiğini söyledi.

O güçlerin, hedeflerine tankla, topla ulaşamadıklarını belirten Bahçeli, aynı güçlerin, siyasi, sosyal, ekonomik ve diplomatik dayatmalarla hedeflerini elde etmek istediklerini ifade etti. Bu durumun Türkiye'nin bir beka sorunu ile karşı karşıya olduğunu gösterdiğini aktaran Bahçeli, zalimlerin hedeflerine ulaşıncaya kadar ülkeyle ve milletle uğraşmaya devam edeceklerini anlattı.

Bahçeli, "Bizim de bu gerçeklere göre hareket etmemiz, sorumlu davranmamız, duyarlı olmamız, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmamız gerekmektedir. 15 Temmuz hain ve kanlı FETÖ darbe girişiminden sonra güçlü ve hızlı karar alabilen bir hükümet sistemine ihtiyaç olduğunu ifade ettik. Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçirip 16 Nisan halk oylamasıyla sizlerin onayına sunduk. Dayatmalarla karşımıza çıktılar. Ülkelerinde ikamet eden vatandaşlarımızla buluşmamızı engellediler. Bakanlarımız ile vatandaşlarımız arasında set çekmeye yeltendiler. Bunların hepsinin bir amacı vardı, tam bağımlı ve emperyalistler tarafından sömürülmeye hazır bir Türkiye hayali ve hedefiyle üzerimize geldiler." ifadelerini kullandı.