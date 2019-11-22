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‘Türkiye S-400’lerden Kurtulması Gerektiğinin Farkında’

22.11.2019 09:20 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili “Türkiye çözüm için S-400’leri geri vermesi ya da bir şekilde bundan kurtulması gerektiğini biliyor” dedi. ABD’li yetkili yaptırımların hala olasılık dahilinde olduğu mesajı verdi.

‘Türkiye S-400’lerden Kurtulması Gerektiğinin Farkında’

Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkili gazetecilere verilen brifing sırasında Türkiye'yle S-400 krizine ilişkin soruları yanıtladı.

13 Kasım’da Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayan Başkan Donald Trump görüşmeyi “mükemmel” diye nitelemiş ancak iki liderin S-400 krizinin çözümü konusunda ilerleme kaydedip kaydetmediği açıklık kazanmamıştı.

Görüşmenin ardından, S-400 savunma sisteminin F-35 savaş uçakları için tehlike oluşturup oluşturmadığının incelenmesi için bir mekanizma oluşturulmuştu.

ABD’li üst düzey yetkili, “Türkiye’nin masaya dönme olanağı var. Sorunun çözülmesi için S-400’leri ya imha etmeleri ya geri göndermeleri ya da bir şekilde onlardan kurtulmaları gerektiğini biliyorlar” diye konuştu.

Başkan Trump geçtiğimiz haftaki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ankara’nın S-400’lerden vazgeçmesi karşılığında ABD üretimi Patriot sistemleri satmaya hazır oldukları mesajı vermişti.

Ancak Beyaz Saray’daki basın toplantısında konunun diplomasiyle çözülebileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye dönüşünde yaptığı açıklamada Trump’a Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmeyeceğini söylediğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkili, Erdoğan’ın bu sözlerinin sorulması üzerine, “Erdoğan’ın açıklamasını biliyorum. Türkiye çözüm konusunda yol alma seçeneği olduğunu, bu seçeneğin de S-400’lerden kurtulmak olduğunu biliyor” dedi.

“CAATSA KAPSAMINDA YAPTIRIM RİSKİ HALA VAR”

ABD, S-400’lerin teslim alınmasının ardından, Türkiye’nin üretici ortaklarından biri olduğu F-35 savaş uçağı projesindeki katılımını askıya aldı, ancak CAATSA (Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) kapsamında henüz yaptırım uygulamadı.

CAATSA kapsamında yaptırım riskinin hala geçerli olduğunu söyleyen üst düzey yetkili, “CAATSA yaptırımları konusunda mutlak bir takvim yok” dedi. ABD’li yetkili, Çin’e Rusya’dan savaş uçağı satın alması sebebiyle aynı yasa kapsamında yaptırım uygulanmasının dokuz ay sürdüğünü hatırlattı.

Ankara Rusya’dan satın aldığı S-400 sistemini geçen Temmuz ayında teslim almaya başladı, ancak sistem henüz aktive edilmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
S400 Türkiye ABD Dışişleri yetkili

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