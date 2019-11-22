‘Türkiye S-400’lerden Kurtulması Gerektiğinin Farkında’

Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkili gazetecilere verilen brifing sırasında Türkiye'yle S-400 krizine ilişkin soruları yanıtladı.

13 Kasım’da Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayan Başkan Donald Trump görüşmeyi “mükemmel” diye nitelemiş ancak iki liderin S-400 krizinin çözümü konusunda ilerleme kaydedip kaydetmediği açıklık kazanmamıştı.

Görüşmenin ardından, S-400 savunma sisteminin F-35 savaş uçakları için tehlike oluşturup oluşturmadığının incelenmesi için bir mekanizma oluşturulmuştu.

ABD’li üst düzey yetkili, “Türkiye’nin masaya dönme olanağı var. Sorunun çözülmesi için S-400’leri ya imha etmeleri ya geri göndermeleri ya da bir şekilde onlardan kurtulmaları gerektiğini biliyorlar” diye konuştu.

Başkan Trump geçtiğimiz haftaki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ankara’nın S-400’lerden vazgeçmesi karşılığında ABD üretimi Patriot sistemleri satmaya hazır oldukları mesajı vermişti.

Ancak Beyaz Saray’daki basın toplantısında konunun diplomasiyle çözülebileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye dönüşünde yaptığı açıklamada Trump’a Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmeyeceğini söylediğini belirtmişti.