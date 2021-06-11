Türkiye: “S-400'lerle İlgili Makul Mantıklı Çözümler Her Zaman Mümkün”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la, ABD Başkanı Joe Biden’ın, 14 Haziran’da NATO liderler zirvesinde görüşmesi bekleniyor. Biden’ın, ABD Başkanı seçilmesinden sonra ilk kez biraraya gelecek liderlerin gündemindeki ana konular arasında, Türkiye’nin F-35 projesi dışına kalmasında da rol oynayan Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin olduğu belirtiliyor. ABD Dışişleri Sözcüsü'nden S-400 değerlendirmesi Dün basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, NATO’nun güvenliğini tehdit ettiğini söylediği S-400 konusunun, NATO toplantısı sırasında Biden-Erdoğan arasında yapılacak konuşmada gündeme gelebileceğini belirtti. Price “Türkiye uzun süreli ve değerli bir NATO müttefikidir. NATO müttefiki statüsündeki Türkiye’nin\ S-400 sisteminin kendi statüsüyle uyumsuzluğunu kabul etmesi bizim için özellikle önemlidir. Dışişleri Bakanı Blinken da bu mesajı verdi. Başkan Biden, önümüzdeki günlerde Türk mevkidaşını NATO zirvesinin oturum aralarında görme fırsatı bulacak. Bu konuşmanın önüne geçmek istemem fakat S-400 sistemine karşı olduğumuzu ve bu sistemin Türkiye'nin NATO müttefiki statüsüyle bağdaşmadığına olan derin inancımızı, Türklere defalarca belirttik” dedi.

Price’ın bu sözlerinden birkaç saat sonra S-400 konusu, bugün NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı’nın, (MARSEC COE) açılışında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da gündemindeydi. Akar: “NATO'nun Türkiye ile iş birliği, F-35'lerden, S-400'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır” Dün akşam ABD Savunma Bakanı Llyod James Austin’le, yapıcı ve açık bir telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Akar, Türkiye’nin mecburiyetten almak zorunda kaldığını belirttiği S-400’lerle ilgili “makul ve mantıklı çözümler” olabileceğini ifade etti. Milli Savunma Bakanı “ABD'den Patriot, Fransa-İtalya'dan SAMP-T alma girişimlerinde bulunduk. Ancak bu, çeşitli nedenlerle mümkün olmadı. Bunun üzerine istediğimiz şartları sağlayan Rusya'dan, S-400 hava ve füze savunma sistemlerini satın aldık. Bunları gizli saklı yapmadık, gizli bir gündemimiz hiçbir zaman olmadı. Bu sistemleri almaktaki temel amacımız, ülkemizi ve 84 milyon vatandaşımızı havadan gelecek muhtemel tehditlere karşı savunmaktır. Muhataplarımızın, bu konuda teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu da defalarca belirttik. Görüşmelerde açık ve şeffaf davranıyoruz. Makul ve mantıklı çözümler her zaman mümkün. Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye’yle işbirliği, F-35'lerden, S-400'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır” dedi.