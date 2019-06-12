‘Türkiye S-400’ü Alacaktır Demiyorum Almıştır’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'ye ekonomik tuzaklarla diz çöktüreceklerini sananlar bu milleti hiç tanımamışlar. Biz gerektiğinde 'kan kusup kızılcık şerbeti içtik' diyen, gerektiğinde istiklali için canını ve malını ortaya koymaktan çekinmeyen bir milletin kendisiyiz. Bu yapıdan bir şeyler koparacağını zannedenler geçmişte de bu tür yollara başvurdular ama onlardan şu anda hiçbir şey kalmadı” diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye’nin F-35'lerin sadece müşterisi değil, aynı zamanda üretim ortağı olduğuna işaret ederek, “Bugüne dek 1 milyar 250 milyon dolar ödeme yaptık. F-35 projesinden hiçbir akla sığmayan şekilde dışlanmamızı tüm platformda soracağız” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili sözleşmenin imzalanmış olduğunu, teslimatın da gelecek ay içinde yapılacağını hatırlattı.

Konuşmasında Erdoğan, "’Türkiye bu sistemi alacaktır’ demiyorum, Türkiye bu sistemi almıştır. Böyle bir sistemi biz ABD'den istedik mi, istedik, verdin mi vermedin. Sayın Obama döneminden itibaren biz bu çalışmayı başlattık. Trump'a da 'sizden de Patriot alırız’ dedik. Ama onlar bize evet diyemediler Kongre müsaade etmiyormuş, biz de tabii ki başımızın çaresine bakacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’yla, uygun fiyatlı olmasının yanında ortak üretime de geçebilme sözü alınarak sözleşmenin imzalandığını ifade etti.

“Hepsi de gayet açık olan bu mesajların, muhataplarımız tarafından doğru bir şekilde anlaşılacağını ümit ediyorum” diyen Erdoğan,“Karşımızda AK Parti'yi ve şahsımızı devirmeden Türkiye ile ilgili planlarını hayata geçiremeyeceklerini gören küresel bir ittifak ve onlarla birlikte hareket eden yerel mankurtlar çetesi vardır” diye konuştu.

“Bizim müttefikimiz 10 binlerce TIR ile teröristlere Suriye'ye silah gönderdi” diyerek Amerika’ya yüklenen Erdoğan, “Türkiye’nin, Suriye sınırı boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun, Cerablus-Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırıldıysa, Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edileceğini” savundu.

