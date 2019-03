"Türkiye S400'leri almaktan vazgeçmeyecek"

Bir kişinin Ayasofya'nın ne zaman ibadete açılacağına ilişkin sorusuna Kurtulmuş, "Bu mesele bizim gençliğimizden beri zihnimizdedir. Her şeyin bir vakti, zamanı var. Allah inşallah Sultan Fatih'in vakfını yerine getirmeyi nasip etsin." yanıtını verdi.

Numan Kurtulmuş, "Gençlerimiz partimizin her platformunda görüşlerini dile getirebiliyorlar. Lütfen, Allah rızası için görüşleriniz en aykırı olsa bile ifade etmekten çekinmeyin. Nerede olursanız olun çünkü vakti gelmiş bir fikirden daha kuvvetli hiçbir şey yok." diye konuştu.

- Doğu Türkistan

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir kişinin Doğu Türkistan'a ilişkin sorusu üzerine de Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin özellikle son yıllarda ilişkilerini her alanda geliştirmeye gayret ettiğini dile getirdi.

Kurtulmuş, Yol ve Kuşak projesi kapsamında kendisinin de Bakanlığı sırasında iki kez Çin'e gittiğini ve resmi görüşmelerde bulunduğunu ifade ederek, Türkiye'nin savunmadan, ulaşıma, haberleşmeye kadar her alanda Çin ile ilişkileri geliştirmek istediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Çin, Asya'nın doğusunda, Türkiye Asya'nın en batısında, Avrupa'nın en doğusunda bu projenin iki kilit ülkesi ve Çinliler de Türkiye'yi böyle görüyor. Özellikle önümüzdeki dönemdeki dünya dengeleri bakımdan bu ilişkinin önemli olduğunu ifade etmek isterim. Ancak biz, dünyanın her yerinde yaşayan dindaşlarımıza, soydaşlarımıza karşı hassasiyetimizi de koruyan bir ülkeyiz. Şunu bilmenizi isterim ki her platformda Çinlilerle bir taraftan ilişkilerimizi geliştirirken, diğer taraftan da Çin'de yaşayan Müslüman kardeşlerimizin, Doğu Türkistan Özerk Bölgesi'nde yaşayan insanların durumlarının iyileştirilmesi için hemen hemen bütün müzakerelerde bunlar gündeme getiriliyor. Türkiye çok çok hassas bir dengede bu işi götürmeye gayret ediyor ancak bazı çevreler sureti haktan görünerek, Doğu Türkistan meselesini kaşıyarak aslında Türkiye ile Çin arasındaki ilişkinin gerilmesine ya da bozulmasına vesile olmaya çalışıyorlar. Bir partinin önemli bir isminin özellikle bu meseleyi bu seçim öncesinde kurcalayarak hem AK Parti'yi Doğu Türkistan ile ilgilenmiyormuş konumuna düşürmek hem de bunun üzerinden Türkiye ile Çin arasındaki ilişkileri gerginleştirmek gibi bir strateji izlediğini görüyoruz, yakınen takip ediyoruz. Dünyanın her yerinde Doğu Türkistan'dan çıkıp dağılmış kardeşlerimiz var. Bunların hiç şüphesiz en rahat ettikleri ülke Türkiye'dir. Türkiye Çin ile olan ilişkilerinin hassasiyetini de koruyarak, Doğu Türkistanlı kardeşlerimize ciddi şekilde kol, kanat germeye devam ediyor."