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  4. Türkiye saat 21.00'de sağlık çalışanlarına destek için alkışlayacak

Türkiye saat 21.00'de sağlık çalışanlarına destek için alkışlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 20:00 | Son Güncelleme

Türkiye bu akşam saat 21:00'de günlerdir koronavirüs tehdidine karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlardan alkış eylemi gerçekleştirecek.

Türkiye saat 21.00'de sağlık çalışanlarına destek için alkışlayacak

Koronavirüs salgını dünyayı eve kapattı. Pek çok ülkede OHAL ve sokağa çıkma yasakları var. Sadece sağlık çalışanları 24 saat görev başında. Avrupa'da halk sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu. Destek alkışları günlük rutin haline getirildi. Her akşam saatler akşam 8'i gösterdiğinde Avrupa'nın dört bir yanında balkonlardan ve pencerelerden sağlık çalışanlarına destek için alkış sesleri yükseliyor.

TÜRKİYE BU AKŞAM ALKIŞLA DESTEK SAĞLAYACAK

Bu akşam 21:00 de tüm sağlık çalışanları için balkonlardan alkış eylemi gerçekleştirilecek. Sosyal medya kullanıcıları moral için düzenlenecek bu eyleme ilişkin halkı desteğe çağırıyor.

ALMANYA'DA HER AKŞAM YAPILMASI GÜNDEMDE

Almanya’da halk koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla alkış eylemi yapıyor. Salı gecesi ilk kez yapılan eyleminin her gece sürekli hale getirilmesi gündemde.

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDE DE YAPILDI

İtalya, İspanya ve Yunanistan’da geçen haftalarda vatandaşlar benzer eylemlerle sağlık çalışanlarına şükranlarını ifade etmişti.

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koronavirüs sağlık çalışanlarına destek

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