Türkiye, saç ekimi ve simülasyonunda dünya liderliğine oynuyor

Dr. Zafer Ulusan, Türkiye’nin saç ekimi ve saç simülasyonu hizmetinde dünyada sayılı ülkeler arasında yer aldığını açıkladı. Sağlık turizmi ve ülke tanıtımı açısından gelinen noktanın çok iyi olduğunu belirten Dr. Ulusan, saç ekiminde harcanan paranın 6 milyar dolar, simülasyonda ise 1 milyar doları bulduğunu belirtti.

Saç ekimi ve saç simülasyonuna olan talebin her geçen gün arttığına dikkat çeken Dr. Zafer Ulusan, Türkiye’nin bu alanlarda gerek teknoloji gerekse bilgi ve beceri açısından dünyanın en önemli ülkeleri arasında geldiğini vurguladı.

Uluslararası Saç Ekimi Cerrahisi Derneğinin (ISHRS), Bangkok’taki 27. Dünya Kongresine katılan Dr. Ulusan, saç simülasyonunun 2010 yılında yapılmaya başlanmasına rağmen kısa sürede saç ekiminin 6’da bir payına ulaştığını belirtti. Dr. Zafer Ulusan, "Dünyada saç ekimine harcanan para 6 milyar doları aştı. Saç simülasyonuna harcanan rakam ise 1 milyar doları bulmuş durumda. Toplantının en önemli sonucu saç dökülmesi alanında saç simülasyonu işleminin saç ekimine oranla 6’da bir oranına ulaşması bilgisi oldu. Katılmış olduğumuz kongrede Türkiye’deki saç ekim operasyonlarının geldiği noktanın dünyada tanındığını gördük. Saç simülasyonu işleminin de son bir yıl içerisinden çok büyük bir ivmeyle hızlandığı, önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde saç ekim sayısını yakalayacağını öğrendik" dedi.

Saç simülasyonu işleminin saç ekimi operasyonuna göre daha zahmetsiz ve daha kısa sürede gerçekleşen bir işlem olduğunu anlatan Medicalhair Genel Koordinatörü Dr. Zafer Ulusan, "Saç simülasyonu saçı dökülen herkese uygulanabiliyor. Bu büyük bir avantaj. Saçı dökülen kişiye saç ekimiyle birlikte de saç simülasyonu yapılabilir. Saç simülasyonunda eğer uygulanan teknik doğruysa ve boyalar kaliteliyse işlem başarılı oluyor. Tabi ki uygulayıcı kişinin de bu alanda eğitim almış olması gerekiyor" dedi.

