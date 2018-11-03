"Türkiye sadece hudutları içerisinde değil dışında da lider ülke"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türkiye önümüzdeki dönemde iddiası, duruşu ile sadece hudutları içerisinde değil hudutları dışındaki mücadelesi ile de lider ülke." dedi.

Karaaslan, Samsun'un Havza ilçesindeki gençlik merkezinde, partisinin ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana gerek Türkiye, gerek partileri, gerekse uğruna savaştıkları değerlerin çok önemli eşiklerden geçtiğini söyledi.

Artık önlerinde çok güçlü hedefler bulunduğuna işaret eden Çiğdem Karaaslan, "Türkiye olarak 3 Kasım'da bizi iktidara taşıyan ruhu hala muhafaza ettiğimizi, hala vatandaşımızın beklentilerini ulaştırma konusunda ilk sırada olduğumuzu, bunu başarabilecek çalışma azmine sahip tek ekip olduğumuzu biliyoruz. Gideceğimiz yol güllük gülistanlık olmayacak ama birlikte yürüme idealimiz çok çok önemli." diye konuştu.

Önlerinde yerel seçimler bulunduğunu, bu kapsamda daha çok bir araya geleceklerini dile getiren Karaaslan, "Türkiye'de bir seçimden çıkmak eskiden belki bir partinin zafer kazanması veya kaybetmesi anlamına gelirdi ama bugün böyle değil. Bugün bir seçimden çıkmak, daha farklı anlamlar taşıyor. Çünkü tehditler partimize karşı değil, bizlere karşı değil, aynı zamanda ülkemize karşı." ifadesini kullandı.