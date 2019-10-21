"Türkiye sadece teröristleri hedef alıyor"

BAKÜ (AA) - Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Barış Pınarı Harekatı'yla ülke sınırlarının güvence altına alınmasını ve Suriye'de barış ve istikrarın sağlanmasının amaçlandığını söyleyerek, "Operasyonumuzda sadece teröristler hedef alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bu tür harekatlarda sivil halkın zarar görmemesini kendisine öncelikli hedef olarak belirlemiştir. TSK mensuplarının canı pahasına sivillere zarar gelmemesi için azami dikkat gösterilmektedir." dedi.

Özoral, Azerbaycanlı medya yöneticilerine Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgi verdi.

Büyükelçilikte düzenlenen toplantıya, Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Milletvekili Eflatun Amaşov ve çok sayıda medya yöneticisi katıldı.

Azerbaycan'ın hem Barış Pınarı hem de daha önceki harekatlarda Türkiye'ye verdiği destekle öne çıktığını söyleyen Özoral, iki ülkenin gerçekten de "bir millet, iki devlet" olduğunun tüm dünyaya gösterildiğini belirtti.

Suriye'nin kuzeyinde uzunca bir süredir teröristlerin yerleştiğini ve Türkiye olarak buna müsamaha göstermeyeceklerini tüm dünyaya ilan ettiklerini hatırlatan Özoral, "Suriye'de 9 senedir devam eden iç savaşın acısını Suriye'den sonra en fazla çeken ülke Türkiye oldu. Bir yandan sınırlarımızda güvenlik kalmadı, diğer yandan savaştan kaçan insanlara en fazla barınma imkanı sağlayan ülke olduk. Şu an Türkiye'de 3 milyon 650 binin üzerinde Suriyeli yaşamakta. Suriye'den kaçan insanlara yaptığımız yardım 40 milyar doların üzerine çıktı. Sadece Avrupa Birliği'nden 6 milyar dolar söz verildi, onun da 3 milyar doları ödendi." bilgisini verdi.