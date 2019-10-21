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"Türkiye sadece teröristleri hedef alıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 16:59 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral: - "Operasyonumuzda sadece teröristler hedef alındı. TSK, bu tür harekatlarda sivil halkın zarar görmemesini kendisine öncelikli hedef olarak belirlemiştir. TSK mensuplarının canı pahasına sivillere zarar gelmemesi için azami dikkat gösterilmektedir" - Yeni Azerbaycan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hikmet Babaoğlu: - "Orta Doğu'da terörizmle mücadele edermiş gibi görünen, gerçekte ise terörü destekleyen ülkelerin tam tersi Türkiye, teröre karşı gerçek mücadele eden tek ülkedir. Biz de bundan gurur duyuyoruz"

BAKÜ (AA) - Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Barış Pınarı Harekatı'yla ülke sınırlarının güvence altına alınmasını ve Suriye'de barış ve istikrarın sağlanmasının amaçlandığını söyleyerek, "Operasyonumuzda sadece teröristler hedef alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bu tür harekatlarda sivil halkın zarar görmemesini kendisine öncelikli hedef olarak belirlemiştir. TSK mensuplarının canı pahasına sivillere zarar gelmemesi için azami dikkat gösterilmektedir." dedi.

Özoral, Azerbaycanlı medya yöneticilerine Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgi verdi.

Büyükelçilikte düzenlenen toplantıya, Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Milletvekili Eflatun Amaşov ve çok sayıda medya yöneticisi katıldı.

Azerbaycan'ın hem Barış Pınarı hem de daha önceki harekatlarda Türkiye'ye verdiği destekle öne çıktığını söyleyen Özoral, iki ülkenin gerçekten de "bir millet, iki devlet" olduğunun tüm dünyaya gösterildiğini belirtti.

Suriye'nin kuzeyinde uzunca bir süredir teröristlerin yerleştiğini ve Türkiye olarak buna müsamaha göstermeyeceklerini tüm dünyaya ilan ettiklerini hatırlatan Özoral, "Suriye'de 9 senedir devam eden iç savaşın acısını Suriye'den sonra en fazla çeken ülke Türkiye oldu. Bir yandan sınırlarımızda güvenlik kalmadı, diğer yandan savaştan kaçan insanlara en fazla barınma imkanı sağlayan ülke olduk. Şu an Türkiye'de 3 milyon 650 binin üzerinde Suriyeli yaşamakta. Suriye'den kaçan insanlara yaptığımız yardım 40 milyar doların üzerine çıktı. Sadece Avrupa Birliği'nden 6 milyar dolar söz verildi, onun da 3 milyar doları ödendi." bilgisini verdi.

Özoral, Türkiye'nin, müttefiklerinden terörle mücadele konusunda hiçbir destek görmediğini belirterek, "Aksine güneyimizde faaliyet gösteren terör örgütlerine bazı müttefiklerimizce kamyonlarca silah ve malzeme gönderildi. Bizim Türkiye olarak temel arzumuz Suriye halkının meşru beklentilerinin hayata geçirilmesi ve Suriye'de barış ve istikrarın sağlanmasıdır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne son derece bağlı ülkeyiz." dedi.

Türkiye'nin güvenliğine tehdit eden her türlü örgütle mücadele etmeye kararlı olduklarını vurgulayan Özoral, yapılan tüm uyarılara rağmen Suriye'nin kuzeyinde demografik yapının değiştirilerek terör devleti kurulmak istendiğini ifade etti.

Özoral, "Barış Pınarı Harekatı'nda yaklaşık bin 500 kilometrekarelik bir alan terör örgütünden kurtarıldı. ABD ile vardığımız anlaşma uyarınca da TSK operasyona 120 saatlik ara verdi. Bu süre içinde terör örgütü unsurlarının Türkiye'nin ilan ettiği 32 kilometrelik alanın dışına çıkması öngörülüyor. Umuyoruz ki kimsenin burnu kanamadan bu geri çekilme tamamlanır. Aksi takdirde operasyon devam edecektir. Operasyonumuzda sadece teröristler hedef alındı. TSK, bu tür harekatlarda sivil halkın zarar görmemesini kendisine öncelikli hedef olarak belirlemiştir. TSK mensuplarının canı pahasına sivillere zarar gelmemesi için azami dikkat gösterilmektedir." şeklinde konuştu.

Uluslararası basında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili çeşitli karalayıcı haberler çıktığını hatırlatan Özoral, bunların hiçbirinin doğru olmadığını, başka yerlerde çekilen fotoğraf ve görüntülerin kullanılarak Türkiye aleyhine propaganda yapıldığını sözlerine ekledi.

- "Türkiye terörle gerçek mücadele eden tek ülke"

Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Amaşov, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla kendi sınırlarını güvence altına almayı ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmeyi amaçladığını bildiklerini belirtti.

Bu mücadelenin Kürtlere karşı olmadığını da çok iyi bildiklerini vurgulayan Amaşov, "Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini biliyoruz. Türkiye'nin, daha önceki harekatlarda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nı da başarıyla tamamlayacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

Yeni Azerbaycan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hikmet Babaoğlu ise "Orta Doğu'da terörizmle mücadele edermiş gibi görünen, gerçekte ise terörü destekleyen ülkelerin tam tersi Türkiye, teröre karşı gerçek mücadele eden tek ülkedir. Biz de bundan gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

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barış pınarı Eflatun Amaşov Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral

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