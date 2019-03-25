"Türkiye sağlık alanında dünyada ilk 5'te"

17 yıldır nasıl hizmet ettilerse bundan sonra da etmeye devam edeceklerini belirten Eldemir, "Gerçekten bu millete, bu topraklara aşık olunmasa, Ilgaz Dağı'ndaki tüneli delmek mümkün olur mu? Bizimkisi bu memlekete bir aşk hikayesidir. Bu başarı hikayesini tüm hemşehrimizle, aziz milletimizle yazacağız. Seçimlerin ülkemize, Türkiye'den dünyanın dört bir tarafından ümidi olan mazlumlara hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, "Biz sağlık alanında şu anda dünyada en iyiler arasındayız, ilk 5'in arasındayız. Dünyanın en güzel, en modern hastanelerini inşa ediyoruz. En güzel hizmetlerini vermeye çalışıyoruz." dedi.

Bakan Yardımcısı Eldemir, konuşmasında Türkiye'de 2002 yılından bu yana yapılan sağlık yatırımlarına değinerek, dünyanın en modern hastanelerini inşa ettiklerini vurguladı.

Ülke olarak birtakım hedeflerinin olduğuna dikkati çeken Eldemir, şunları kaydetti:

"Sizlere 2002 yılından beri Türkiye'de sağlık alanında neler yapıldığını anlatsam, belki saatlerce konuşabilirim ama sizin dikkatinize sunmam gereken en önemli şey şu: Bizim birtakım hedeflerimiz var biliyorsunuz ülke olarak, millet olarak. 'Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 10 ülkesi arasına gireceğiz, bunun için çaba sarf edeceğiz' diyoruz. Ama bir şeyi hatırlatmış olayım, biz sağlık alanında şu anda dünyada en iyiler arasındayız, ilk 5'in arasındayız.

Dünyanın en güzel, en modern hastanelerini inşa ediyoruz. En güzel hizmetlerini vermeye çalışıyoruz.

Buraya gelmeden önce İnebolu'da yeni yaptığımız devlet hastanesini ziyaret ettim. İçerisi pırıl pırıl, hani derler ya 5 yıldızlı otel konforunda hastane yapmışız. Geçtiğimiz Şubat ayının sonlarına doğru Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kastamonu'ya geldiğinde sağlık alanında eksikliği olan ilçelerimizin eksikliklerinin giderilmesi için konuşma yapmıştı. Neticesinde bize Abana ilçemizde de bir entegre hastanenin yapılması talimatını verdi. Baktık belediye başkanımız kısa bir süre içerisinde çok güzel bir alanı tahsis etmiş. İnşallah, böyle güzel bir alana güzel bir hastane yapmak yakışacak, şimdiden hayırlı olsun."