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Türkiye sağlık alanında "risk taşımayan ülkeler" arasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 13:50 | Son Güncelleme

Uluslararası SOS örgütü tarafından yayınlanan seyahat risk haritasında Türkiye sağlık açısından risksiz ülkeler arasında yer aldı.Uluslararası tıbbi ve seyahat güvenliği hizmetleri örgütünün (SOS) hazırladığı seyahat risk haritasında sağlık, güvenlik ve yol güvenliği açısından üç farklı kategoride değerlendirmeler yapıldı.

Uluslararası SOS örgütü tarafından yayınlanan seyahat risk haritasında Türkiye sağlık açısından risksiz ülkeler arasında yer aldı.
Uluslararası tıbbi ve seyahat güvenliği hizmetleri örgütünün (SOS) hazırladığı seyahat risk haritasında sağlık, güvenlik ve yol güvenliği açısından üç farklı kategoride değerlendirmeler yapıldı. Türkiye sağlık riski kategorisinde Almanya, İsveç, Norveç, ABD, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerle beraber "risk taşımayan ülkeler" arasında yer aldı. Sağlık açısından en riskli bölgeler arasında ise Venezuela, Irak, Pakistan ve Somali gibi ülkeler bulunuyor.

Yol güvenliğinde ikinci dereceden güvenli ülke
Türkiye yol güvenliği bakımından ABD, Avustralya ve Rusya gibi ülkelerle beraber ikinci dereceden güvenli ülkeler arasında yer aldı. Son yıllarda trafik kazalarında yaşanan düşüşün Türkiye’yi bu kategoriye yükselttiği belirtildi. Yol güvenliğinin en riskli olduğu ülkeler arasında en dikkat çekici olanı ise hac görevini yerine getirmek için her yıl binlerce Türk vatandaşının seyahat ettiği Suudi Arabistan yer aldı. Arabistan, pek çok Afrika ülkesiyle beraber yol güvenliği en az olan ülkeler arasında bulunuyor.

Güvenlik açısından orta derece güvenli ülke
Türkiye güvenlik açısından değerlendirildiğinde ise orta derece güvenlikli ülke olarak gösterildi. Yalnızca Norveç herhangi bir güvenlik riski taşımayan ülke olarak kabul edildi. Çıkan son olaylarda 25 kişinin hayatını kaybettiği Şili ve insan hakları ihlalleriyle sürekli gündeme gelen Çin’in Türkiye’den daha güvenli olarak gösterilmesi dikkat çekti. Güvenlik açısından en riskli ülkeler ise Libya, Mali ve Yemen gibi savaşın devam ettiği ülkeler oldu.

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