"Türkiye sağlık hizmetini en ucuza sunan ülkelerden birisi haline geldi"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye sağlık alanında Avrupa'nın da dünyanın da en iyi hizmetini sunan, hem de bu hizmeti dünya standartlarına baktığımızda en ucuza sunan ülkelerinden birisi haline geldi." dedi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Devlet Hastanesi açılışında konuşan Şentop, Türkiye'de sağlık alanında çok güzel gelişmeler yaşandığını söyledi.

Eskiden sağlık hizmetleri konusunda insanların mağdur olduğunu belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Eskiden sağlam gidenler hasta çıkıyordu hastanelerden. Doktor bulabilmek çok zordu. Doktor sayısı çok azdı. Zaman içerisinde bunların hepsi değişti. Türkiye’nin her yerinde sağlık imkanları gelişti. Doktor imkanları ve ilaç bulma imkanları arttı. Savunma sanayisinde olduğu gibi ilaç ve tıbbi cihaz konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmak için gayret içerisindeyiz."

Şentop, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulduğunu vurguladı.

Ülkede tıbbi ilaç üretimi konusunda önemli mesafeler alındığını dile getiren Şentop, şunları kaydetti: