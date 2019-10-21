HABER

“Türkiye, sağlık inovasyonunda dünyada önemli bir merkez olabilir”

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

YESAV Başkanı Serdar Baki Albayrak, “Türkiye’nin sağlık inovasyonunda dünyada önemli bir merkez olabileceğine inanıyoruz.

“Türkiye, sağlık inovasyonunda dünyada önemli bir merkez olabilir”

YESAV Başkanı Serdar Baki Albayrak, “Türkiye’nin sağlık inovasyonunda dünyada önemli bir merkez olabileceğine inanıyoruz. YESAV olarak düzenlediğimiz bu sempozyumla bölgenin çekim merkezi olması için gerekli ekosistemin oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
‘Geleceğin Tedavisi’ sloganıyla kurulan YESAV (Yenilikçi Sağlık Araştırmaları Vakfı), 2 Kasım’da İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesi’nde ‘Endüstri Kontrolündeki Tıbbın Dönüştürülmesinde Ar-Ge Şirketlerinin Rolü Sempozyumu’nu düzenleyecek. Sağlık profesyonellerinin katılacağı sempozyumda tıpta inovasyon, tersine beyin göçünde Ar-Ge’nin önemi, tıp mühendisliği, inovasyonda yatırımcı eksikliği, sağlık inovatörünün Türkiye pazarında karşılaştığı engeller gibi konular tartışılacak.
Sempozyum öncesinde YESAV’ın Başkanı Serdar Baki Albayrak yazılı bir açıklama yaptı.
“Sağlık malzemelerinin yüzde 94’ü ithal”
Sağlıkta insan hayatını değiştirebilecek inovatif projelere odaklanan Albayrak sempozyuma dair yaptığı değerlendirmede, “Endüstri kontrolündeki tıp tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça yaygın. Sağlığın ticarileşmesinin yeterince endişe verici olmasının yanı sıra Türkiye’de kullanılan sağlık malzemelerinin yüzde 94’ünün ithal olması dışa bağımlılık sorununu da gündeme getiriyor. Bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla yola çıktığımız sempozyumda, endüstri kontrolündeki tıbbın acilen reforme edilmesini; teşhis, tedavi ve cihaz kullanımıyla ilgili metotların değişmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Bu yönde, medikal alandaki karar alıcılarla bir araya gelerek yapacağımız iş birlikleriyle geleceğin tedavisini birlikte şekillendireceğimize inanıyoruz” diye ifade etti.
“Türkiye, sağlık inovasyonunda dünyada önemli bir merkez olabilir”
Albayrak, “Türkiye’deki sağlık personelinin bilimsel seviyesi ve mesleki becerisinin yanı sıra gündelik teşhis ve tedavi pratiğinin dünya standardında olduğunu biliyoruz. Örneğin, Türkiye’deki bilimsel yayınların yaklaşık 2/3’ü sağlık alanından çıkıyor. Türkiye’nin sağlık inovasyonunda dünyada önemli bir merkez olabileceğine inanıyoruz. YESAV olarak düzenlediğimiz bu sempozyumla bölgenin çekim merkezi olması için gerekli ekosistemin oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
YESAV’ın geleceğin sağlıkta yenilikçi araştırmacılar yetişmesine imkan tanımak amacıyla dünyaca ünlü bilim insanı Oktay Sinanoğlu anısına yapılacak ‘Sağlıkta Yenileşim Ödülleri’ için başvurular 31 Ekim 2019’a kadar devam edecek. Başvurulardan dereceye girenler ödüllendirilecek. Ödül törenin ardından da YESAV’ın açılış kokteyli gerçekleştirilecek.

“Türkiye, sağlık inovasyonunda dünyada önemli bir merkez olabilir”

PARTNER Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı
Prof. Dr. Nursal: "Her sekiz kadından biri meme kanseri"Prof. Dr. Nursal: "Her sekiz kadından biri meme kanseri"
Türk kahvesi gut hastalığından koruyorTürk kahvesi gut hastalığından koruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke yangın yerine döndü! Ölü sayısı artıyor!

Ülke yangın yerine döndü! Ölü sayısı artıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

ATV o dizinin fişini çekti Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti Kasım ayında final yapıyor

Hızır'dan şok karar! Kendi adamları için ölüm emri verdi

Hızır'dan şok karar! Kendi adamları için ölüm emri verdi

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

New York Times'tan sarsıcı Suriye iddiası!

New York Times'tan sarsıcı Suriye iddiası!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.