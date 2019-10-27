"Türkiye sağlık turizminde önemli bir ülke"

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, "Türkiye sağlık turizmi açısından çok önemli bir ülke. Son dönemlerde Türkiye, gerek Orta Doğu gerek Doğu Avrupa ülkelerinden ve dünyanın her yerinden hasta çeken bir pozisyonda." dedi.

Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle Samsun'da düzenlenen Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nın ev sahipliğinde yurt içi ve yurt dışından 500'ün üzerinde plastik cerrahın katılımıyla Samsun'da devam ediyor.

TPRECD Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Mücadele'nin başlamasının 100. yılında 41. Ulusal Kurultayı Samsun'da yapmaktan dolayı sevinçli olduklarını söyledi.

"Türkiye’nin her yerinde bu yıl Mustafa Kemal’in ayak izlerini izleyerek birçok bilimsel toplantı gerçekleştiriyoruz." diyen Ayhan, "Amasya, Sivas, Erzurum ve Samsun izlenilen yollardan biri. Bizim büyük kongremiz dün başladı, bugün ana bilimsel programlarla devam ediyor." ifadesinde bulundu.