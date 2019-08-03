MESUT VAROL - Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, Türkiye'nin, kaliteli plastik cerrahları, daha ekonomik sağlık hizmetiyle Doğu Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki hastaların ilgi odağı olduğunu söyledi. Ayhan, AA muhabirine, Doğu Avrupa, Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Azerbaycan, İran ve Irak'tan yüzlerce hastanın, saç ekimi ve estetik ameliyatlar başta olmak üzere birçok sağlık problemlerinde çareyi Türkiye'de aradığını belirtti. Plastik cerrahların yeni tekniklerle çok başarılı sonuçlar elde ettiğini aktaran Ayhan, alanında çok başarılı doktorların yetişmesi ve ekonomik sağlık hizmetlerinin Türkiye'yi sağlık turizminin en önemli ülkelerinden biri haline getirdiğini vurguladı. Plastik cerrahi alanında sadece estetik müdahalelerin değil, rekonstrüktif denilen kaybedilmiş organı yeniden yapma ve onarma işlemlerinin de Türkiye'de başarıyla yapıldığını anlatan Ayhan, Türkiye'deki plastik cerrahların her iki konuda da son derece başarılı tedavi yöntemleri uyguladığını kaydetti.

- "Türkiye, plastik cerrahide çok ileri bir noktada" Kanser nedeniyle memesini kaybeden kadınlara meme yapmanın artık mümkün olduğunu ifade eden Ayhan, "Türkiye, plastik cerrahide çok ileri bir noktada. Meslektaşlarımız, gerek Türkiye'de gerekse de yurt dışında Türk plastik cerrahisini en başarılı şekilde temsil ediyorlar. Plastik cerrahideki tekniklerde yurt dışında ne uygulanıyorsa ülkemizde çok daha fazlası var." dedi. Sağlık turizminin de son zamanlarda çok önemli bir sektör haline geldiğini anımsatan Ayhan, insanların yurt dışından özellikle cerrahi müdahaleler ve saç ekimi için Türkiye'ye geldiğine dikkati çekti. Türkiye'nin son zamanlarda sağlık alanında önemli atılımlar gerçekleştirdiğinin altını çizen Ayhan, şöyle konuştu: "Türkiye, sağlık turizminin ilgi odağı. Plastik cerrahların kalitesinin yüksek oluşu, ekonomik olarak daha ucuz bir sağlık hizmetinin olması, doğu Avrupa'dan, Orta Doğu ülkelerinden birçok hastanın Türkiye'ye gelmesini sağlıyor. Sağlık hizmetinin kalitesi, plastik cerrahların üst düzeyde sağlık hizmeti sunması, ülkemizin kültürel ve turistik değerlerinin yüksek olması sağlık turizmi açısından Türkiye'yi önemli bir yere getirdi. Sağlık turizmi denildiğinde Türkiye'de cerrahi müdahaleler çok daha ön planda. Özellikle Orta Doğu'daki karışıklıklardan dolayı ciddi bir hasta akışı var. Estetik müdahaleler ve savaş yaralanmaları sonrasında gelen hastalar yoğunlukta."