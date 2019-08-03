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"Türkiye, sağlık turizminin ilgi odağı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 11:18 | Son Güncelleme

TPRECD Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan: - "Sağlık hizmetinin kalitesi, plastik cerrahların üst düzeyde sağlık hizmeti sunması, ülkemizin kültürel ve turistik değerlerinin yüksek olması sağlık turizmi açısından Türkiye'yi önemli bir yere getirdi" - "Türkiye, plastik cerrahide çok ileri bir noktada. Meslektaşlarımız, gerek Türkiye'de gerekse de yurt dışında Türk plastik cerrahisini en başarılı şekilde temsil ediyor"

MESUT VAROL - Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, Türkiye'nin, kaliteli plastik cerrahları, daha ekonomik sağlık hizmetiyle Doğu Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki hastaların ilgi odağı olduğunu söyledi.

Ayhan, AA muhabirine, Doğu Avrupa, Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Azerbaycan, İran ve Irak'tan yüzlerce hastanın, saç ekimi ve estetik ameliyatlar başta olmak üzere birçok sağlık problemlerinde çareyi Türkiye'de aradığını belirtti.

Plastik cerrahların yeni tekniklerle çok başarılı sonuçlar elde ettiğini aktaran Ayhan, alanında çok başarılı doktorların yetişmesi ve ekonomik sağlık hizmetlerinin Türkiye'yi sağlık turizminin en önemli ülkelerinden biri haline getirdiğini vurguladı.

Plastik cerrahi alanında sadece estetik müdahalelerin değil, rekonstrüktif denilen kaybedilmiş organı yeniden yapma ve onarma işlemlerinin de Türkiye'de başarıyla yapıldığını anlatan Ayhan, Türkiye'deki plastik cerrahların her iki konuda da son derece başarılı tedavi yöntemleri uyguladığını kaydetti.

- "Türkiye, plastik cerrahide çok ileri bir noktada"

Kanser nedeniyle memesini kaybeden kadınlara meme yapmanın artık mümkün olduğunu ifade eden Ayhan, "Türkiye, plastik cerrahide çok ileri bir noktada. Meslektaşlarımız, gerek Türkiye'de gerekse de yurt dışında Türk plastik cerrahisini en başarılı şekilde temsil ediyorlar. Plastik cerrahideki tekniklerde yurt dışında ne uygulanıyorsa ülkemizde çok daha fazlası var." dedi.

Sağlık turizminin de son zamanlarda çok önemli bir sektör haline geldiğini anımsatan Ayhan, insanların yurt dışından özellikle cerrahi müdahaleler ve saç ekimi için Türkiye'ye geldiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin son zamanlarda sağlık alanında önemli atılımlar gerçekleştirdiğinin altını çizen Ayhan, şöyle konuştu:

"Türkiye, sağlık turizminin ilgi odağı. Plastik cerrahların kalitesinin yüksek oluşu, ekonomik olarak daha ucuz bir sağlık hizmetinin olması, doğu Avrupa'dan, Orta Doğu ülkelerinden birçok hastanın Türkiye'ye gelmesini sağlıyor. Sağlık hizmetinin kalitesi, plastik cerrahların üst düzeyde sağlık hizmeti sunması, ülkemizin kültürel ve turistik değerlerinin yüksek olması sağlık turizmi açısından Türkiye'yi önemli bir yere getirdi. Sağlık turizmi denildiğinde Türkiye'de cerrahi müdahaleler çok daha ön planda. Özellikle Orta Doğu'daki karışıklıklardan dolayı ciddi bir hasta akışı var. Estetik müdahaleler ve savaş yaralanmaları sonrasında gelen hastalar yoğunlukta."

- "8 kadından birinde meme kanseri görülüyor"

Türkiye'de meme kanserinin önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu dile getiren Ayhan, bu konuda kadınların bilinçli davranması gerektiğini belirtti.

85 yaşına ulaşan her 8 kadından birinde meme kanseri görüldüğünü aktaran Ayhan, "Geçmişte ölümcül olan meme kanseri, artık değil. Çünkü erken teşhis edildiği takdirde diğer kanser türlerinde olduğu gibi tedavi edilebilir bir hastalık haline geldi. Bir takım tedavi yöntemleriyle memeyi bile kaybetmeden tedavi olmak mümkün. Bunun için kadınların kendilerini kontrol etmesi gerekiyor. Düzenli doktor kontrolü öneriyoruz. Ele gelmeyen kitleler radyolojik görüntülemeyle tespit edilebilir. Bu da erken tedavi için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Erken tanı konulmayan hastalarda memenin alınması gibi çeşitli tedavi yöntemlerinin uygulandığını kaydeden Ayhan, "Meme alındıktan sonra memesiz yaşamak kader değil. Çünkü plastik cerrahlar olarak, memesini kaybeden kadınlara yeniden meme yapabiliyoruz. Bu, çok önemli. Vücudun kendi dokuları, silikon protezlerle memeyi yeniden yapmak mümkün." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri sağlık turizmi tedavi TPRECD Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Pr Van

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