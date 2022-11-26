Türkiye, 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ı konuşuyor! Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama: Müfettiş görevlendirildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir yıldır kendini pratisyen hekim olarak tanıtan ve eylül ayındaki Tıpta Uzmanlık Sınavı’ndan 81 puan aldığını iddia eden sahte doktor, polis tarafından gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir."