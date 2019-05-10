Türkiye Sakatlar Konfederasyonundan AA'ya ziyaret

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, engelsiz bireyler gibi aldıkları eğitime göre kariyer istediklerini belirterek, "İdari kesimde, mülki amirliklerde yer almak istiyoruz. Siyasetin içinde var olup yalnız seçenler değil seçilenler arasında da bulunmak istiyoruz." dedi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Çelebi ve beraberindeki heyet, Engelliler Haftası dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Çelebi, AA'nın Türkiye'nin sesi olduğunu ve Ajans tarafından engelliler konusunda yapılan haberlerin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Engellilere toplumda yer verilmesinin en önemli araçlarından birinin basın olduğunu ifade eden Çelebi, "Her birey birtakım haklar ile doğar. Nedir bu haklar? Önce birey olmak, yaşam hakkı, eğitim hakkı ve üretime katılmak hakkı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engelliler konusunda çok önemli çalışmalar yaptığını kaydeden Çelebi, engellilerin halen devam eden bazı sorunları olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: