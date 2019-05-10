Türkiye Sakatlar Konfederasyonundan AA'ya ziyaret

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, engelsiz bireyler gibi aldıkları eğitime göre kariyer istediklerini belirterek, "İdari kesimde, mülki amirliklerde yer almak istiyoruz. Siyasetin içinde var olup yalnız seçenler değil seçilenler arasında da bulunmak istiyoruz." dedi.
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Çelebi ve beraberindeki heyet, Engelliler Haftası dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Çelebi, AA'nın Türkiye'nin sesi olduğunu ve Ajans tarafından engelliler konusunda yapılan haberlerin kendilerini memnun ettiğini belirtti.
Engellilere toplumda yer verilmesinin en önemli araçlarından birinin basın olduğunu ifade eden Çelebi, "Her birey birtakım haklar ile doğar. Nedir bu haklar? Önce birey olmak, yaşam hakkı, eğitim hakkı ve üretime katılmak hakkı." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engelliler konusunda çok önemli çalışmalar yaptığını kaydeden Çelebi, engellilerin halen devam eden bazı sorunları olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
"Engellilerle ilgili toplu sınavların açılması bir kazanç. Biz de engelsiz bireyler gibi aldığımız eğitime göre kariyer istiyoruz. İdari kesimde, mülki amirliklerde yer almak istiyoruz. Ayrıca Türkiye'deki siyasetin içinde var olup yalnız seçenler değil seçilenler arasında da bulunmak istiyoruz. Kaynaştırma eğitimi elbette güzeldir, bizim de diğer bireylerle aynı sıralarda dirsek çürüterek eğitim alma isteğimiz vazgeçilmezimizdir."
AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Mutanoğlu ise Anadolu Ajansı'nın engelliler konusunda her zaman hassas davrandığını ve sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurguladı. Sadece Engelliler Haftası'nda değil tüm yıl boyunca engelliler konusunda haber çalışmaları yapıldığına işaret eden Mutanoğlu, engellilerin sorunlarını dile getirme konusunda çaba sarf etmeyi sürdüreceklerini söyledi.
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