Türkiye Salgınla Mücadelede Üçüncü Kez “Kısmen Kapanıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Corona virüsü salgınında vaka ve can kaybı sayılarındaki artış üzerine Türkiye’nin kısmi kapanma dönemine geçiş yaptığını ve gelecek iki haftada olumlu sonuç alınamazsa daha sert uygulamalara gidilebileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı sonrasında, günlük can kaybı 200’ü ve vaka sayısı 50 bini aştığı için kamuoyunda endişeyle beklenen tedbirlerle ilgili soruları yanıtladı.
“İki haftada da iyileşme olmazsa sert uygulamalar gelecek”
14 Nisan Çarşamba saat 19.00’dan itibaren “kısmi kapanma” sürecine geçileceğini kaydeden Erdoğan, Ramazan ayının ilk haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına karar verildiğini söyleyerek, “İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek” uyarısında bulundu.
Erdoğan’ın, eğer vaka tablosunda iyileşmeyi sağlamazsa sonrasında daha sıkılaştıracakları uyarısıyla vatandaşlara seslendiği “kısmi kapanma” kapsamındaki önlemler şöyle:
Hafta içi akşam saat 19.00 ile sabah saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek.
Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.
65 yaş üstü ve 18 yaş altındakiler için şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması yeniden getirilecek.
Türkiye’nin ilk kısmi kapanmasındaki tedbirleri farklıydı
Erdoğan’ın yaptığı açıklama itibariyle eğer İçişleri Bakanlığı’nın yayımlayacağı genelgede aksi belirtilmemişse; bu kısmi kapanma döneminde alışveriş merkezleri açık kalacak ve berberler, kuaförler de hizmet vermeye devam edecek görünüyor.
Son bir yıldır var olan Corona virüsü salgınıyla mücadelede, ekonomik olumsuzlar dolayısıyla yaklaşım değiştirilmedi ve bilim adamlarınca önerilen “tam kapanma” kararı alınmadı.
Salgınla mücadelede ekonomi alanında “kamuda esnek çalışma kararı alınması” dışında da değişiklik yapılmayan Türkiye, çalışma hayatını sürdürme kararıyla bugüne kadar “tam kapanma” tedbirine başvurmadı. Bu durum çalışanlar açısından riskin devam etmesi olarak yorumlanırken, aşılama programında fabrikalar gibi özel sektördeki toplu çalışma alanlarındaki işçilere öncelik verilmemesi de tartışıldı.
Türkiye’de geçen yıl Mart ayında ilk Corona virüsü vakası ve ölümü yaşandığının açıklanmasının ardından şimdiki “kısmi kapanma” ile kıyaslanınca çok daha sıkı tedbirler hayata geçirilmişti.
Birinci kısmi kapanma döneminde, alışveriş merkezleri, kuaför/berber salonları, saunalar gibi kamusal alandaki tüm işletmeler ile ilgili kapatma kararı alınmıştı. Sonrasında 11 Mayıs 2020’de alışveriş merkezleri Türkiye genelinde kapılarını yeniden açmıştı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle yine 11 Mayıs 2020’den itibaren kuaförler ve berberler de yeniden aynı anda birden fazla müşteri almamak gibi şartlar ile hizmet vermeye başlamıştı. Yine bu dönemde geçen yıl yine Ramazan ayına denk gelmişti. Buna rağmen 29 Mayıs 2020’ye kadar camiler tümüyle cemaate kapatılmıştı.
İkinci kısmi kapanma dönemine de 17 Kasım 2020 tarihli kabine toplantısı sonrasında Erdoğan’ın açıklamalarıyla geçilmişti. Bu dönem, 2 Mart 2021’de yine Erdoğan’ın açıklamalarıyla sona ermişti.
Sinemalar ve konserler için yasak hep sürdü
Türkiye’nin Corona virüsü salgınıyla mücadele sürecinde, sinemalar kapılarını hiç açamadı; konserler de tümüyle yasaklı kaldı.
Erdoğan’ın 2 Mart’ta yeniden normalleşme kararını kamuoyuna duyurmasına karşın ne sinema ne de müzik sektörü açısından olumlu adım atıldı. 2 Mart’tan itibaren yeme, içme mekanları için saat 19.00’a kadar müşteri kabul etme hakkı tanınması ise akşam saatlerinde sahne alan müzisyenler için yasaklı durumu değiştirmedi. Türkiye kamuoyunda müzisyen intiharları gündeme gelmeye başladı.
Kıraathane işletmeleri, şimdi olduğu gibi kısmı kapanma dönemlerinde tümüyle kapılarını kapatmak zorunda kaldı.
Diyanet teravih dışında namazlara devam edileceğini duyurdu
Bu arada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, teravih namazı dışında bu yıl Ramazan ayında camileri kapatmayacaklarını açıkladı. Erbaş, geçen yıl 29 Mayıs 2020’ye kadar camileri açık cemaate açamadıklarını anımsatarak, bu yıl ise sadece teravih namazında camilere cemaat kabul edilmeyeceğini açıkladı.
Erbaş, “Ramazan ayında Cuma ve vakit namazlarımızı camilerde kılacağız. Yatsı namazı dahil. Camilerde yatsı namazımızda son sünnetimizi kıldıktan sonra dağılacağız. Çünkü kapalı alanlarda uzun süre kalmak salgın hastalığın bulaşmasına daha çok sebep oluyor” ifadesini kullandı.