Türkiye Salgınla Mücadelede Üçüncü Kez “Kısmen Kapanıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Corona virüsü salgınında vaka ve can kaybı sayılarındaki artış üzerine Türkiye’nin kısmi kapanma dönemine geçiş yaptığını ve gelecek iki haftada olumlu sonuç alınamazsa daha sert uygulamalara gidilebileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı sonrasında, günlük can kaybı 200’ü ve vaka sayısı 50 bini aştığı için kamuoyunda endişeyle beklenen tedbirlerle ilgili soruları yanıtladı. “İki haftada da iyileşme olmazsa sert uygulamalar gelecek” 14 Nisan Çarşamba saat 19.00’dan itibaren “kısmi kapanma” sürecine geçileceğini kaydeden Erdoğan, Ramazan ayının ilk haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına karar verildiğini söyleyerek, “İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek” uyarısında bulundu. Erdoğan’ın, eğer vaka tablosunda iyileşmeyi sağlamazsa sonrasında daha sıkılaştıracakları uyarısıyla vatandaşlara seslendiği “kısmi kapanma” kapsamındaki önlemler şöyle:

Hafta içi akşam saat 19.00 ile sabah saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek.

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

65 yaş üstü ve 18 yaş altındakiler için şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması yeniden getirilecek. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek. Dolayısıyla kreşler açık kalacak.

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Kamuda, hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

Yeme, içme hizmeti sunan kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. Spor salonları da bayram sonuna değin kapalı kalacak. Lokanta ve benzeri işletmeler ise Ramazan ayı boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmeti verebilecek.

Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek. Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.

Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenecek. Türkiye’nin ilk kısmi kapanmasındaki tedbirleri farklıydı Erdoğan’ın yaptığı açıklama itibariyle eğer İçişleri Bakanlığı’nın yayımlayacağı genelgede aksi belirtilmemişse; bu kısmi kapanma döneminde alışveriş merkezleri açık kalacak ve berberler, kuaförler de hizmet vermeye devam edecek görünüyor. Son bir yıldır var olan Corona virüsü salgınıyla mücadelede, ekonomik olumsuzlar dolayısıyla yaklaşım değiştirilmedi ve bilim adamlarınca önerilen “tam kapanma” kararı alınmadı. Salgınla mücadelede ekonomi alanında “kamuda esnek çalışma kararı alınması” dışında da değişiklik yapılmayan Türkiye, çalışma hayatını sürdürme kararıyla bugüne kadar “tam kapanma” tedbirine başvurmadı. Bu durum çalışanlar açısından riskin devam etmesi olarak yorumlanırken, aşılama programında fabrikalar gibi özel sektördeki toplu çalışma alanlarındaki işçilere öncelik verilmemesi de tartışıldı.

Türkiye’de geçen yıl Mart ayında ilk Corona virüsü vakası ve ölümü yaşandığının açıklanmasının ardından şimdiki “kısmi kapanma” ile kıyaslanınca çok daha sıkı tedbirler hayata geçirilmişti. Birinci kısmi kapanma döneminde, alışveriş merkezleri, kuaför/berber salonları, saunalar gibi kamusal alandaki tüm işletmeler ile ilgili kapatma kararı alınmıştı. Sonrasında 11 Mayıs 2020’de alışveriş merkezleri Türkiye genelinde kapılarını yeniden açmıştı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle yine 11 Mayıs 2020’den itibaren kuaförler ve berberler de yeniden aynı anda birden fazla müşteri almamak gibi şartlar ile hizmet vermeye başlamıştı. Yine bu dönemde geçen yıl yine Ramazan ayına denk gelmişti. Buna rağmen 29 Mayıs 2020’ye kadar camiler tümüyle cemaate kapatılmıştı. İkinci kısmi kapanma dönemine de 17 Kasım 2020 tarihli kabine toplantısı sonrasında Erdoğan’ın açıklamalarıyla geçilmişti. Bu dönem, 2 Mart 2021’de yine Erdoğan’ın açıklamalarıyla sona ermişti. Sinemalar ve konserler için yasak hep sürdü