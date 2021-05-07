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Türkiye Şampiyonlar Ligi Finali Öncesinde ‘Kırmızı Liste'de

07.05.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, salgın nedeniyle seyahat edilmesi en riskli ülkelerden oluşan kırmızı listeye Türkiye’yi de dahil etti. Listede bulunan ülkelere getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu gelişme, Mayıs ayı sonunda İstanbul’da oynanması öngörülen Şampiyonlar Ligi final maçını da etkileyebilir

Türkiye Şampiyonlar Ligi Finali Öncesinde ‘Kırmızı Liste'de

İngiltere, salgın nedeniyle seyahat edilmesi en riskli ülkelerden oluşan kırmızı listeye Türkiye’yi de dahil etti. Listede bulunan ülkelere getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu gelişme, Mayıs ayı sonunda İstanbul’da oynanması öngörülen Şampiyonlar Ligi final maçını da etkileyebilir.

İngiliz Ulaştırma Bakanlığı Türkiye, Maldivler ve Nepal’i kırmızı listeye alırken, aralarında İsrail, Avustralya, Singapur, Portekiz ve İzlanda’nın da olduğu 12 ülkeyi yeşil listeye ekledi. Yeşil listedeki ülkelere koşulsuz gidip gelinebilirken, kırmızı listedeki ülkelere gidenlereyse dönüşte 1750 sterlin ücret ödeyerek 10 gün otelde karantina altına girme ve iki kez test olma zorunluluğu getiriliyor.

Türkiye’nin kırmızı listeye girmesi, iki İngiliz futbol takımı Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs’ta İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının akıbeti konusunda soru işaretleri yarattı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, bu durumda İngiliz taraflarların İstanbul’a gidemeyebileceğini belirtti ve İngiliz Futbol Federasyonu’nun bu maçın İngiltere’de oynanması için UEFA’yla temasta olduğunu açıkladı.

Shapps, konuyla ilgili son kararı UEFA’nın vereceğini söyledi.

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