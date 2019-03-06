Türkiye şampiyonu Dilovan'ın hedefi Avrupa'da zirve

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesindeki Özel Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sporcusu Hakkarili Delil Dilovan Bal (17), Mersin'de yapılan ve 330 sporcunun katıldığı 'disk atma' yarışmasında 53,62'lik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma girerek Avrupa barajını aşan Bal, tek hedefinin önümüzdeki Temmuz ayında yapılacak olan Avrupa ve Balkan şampiyonalarında Türkiye'nin adını altın harflerle yazdırmak olduğunu söyledi.

Edremit ilçesinde bulunan Özel Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü Atletizm Kulübü sporcusu Delil Dilovan Bal, atletizm branşına bağlı 'disk atma' yarışmasında elde ettiği başarılarla dikkatleri çekmeye başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 23-24 Şubat tarihleri arasında Mersin'in Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde, 330 sporcunun katılımıyla 'disk atma, çekiç atma, gülle atma ve cirit atma kategorilerinde Seyfi Alanya Atmalar Ligi 1. Kademe yarışmaları yapıldı. Yarışmada, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Kulübü sporcusu Bal, 53,62'lik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu. Bal, yaptığı dereceyle Avrupa barajını geçerek, yapılacak olan Avrupa ve Balkan yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek.