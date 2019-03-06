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Türkiye şampiyonu Dilovan'ın hedefi Avrupa'da zirve

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 10:55 | Son Güncelleme

VAN'ın Edremit ilçesindeki Özel Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sporcusu Hakkarili Delil Dilovan Bal (17), Mersin'de yapılan ve 330 sporcunun katıldığı 'disk atma' yarışmasında 53,62'lik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesindeki Özel Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sporcusu Hakkarili Delil Dilovan Bal (17), Mersin'de yapılan ve 330 sporcunun katıldığı 'disk atma' yarışmasında 53,62'lik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma girerek Avrupa barajını aşan Bal, tek hedefinin önümüzdeki Temmuz ayında yapılacak olan Avrupa ve Balkan şampiyonalarında Türkiye'nin adını altın harflerle yazdırmak olduğunu söyledi.

Edremit ilçesinde bulunan Özel Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü Atletizm Kulübü sporcusu Delil Dilovan Bal, atletizm branşına bağlı 'disk atma' yarışmasında elde ettiği başarılarla dikkatleri çekmeye başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 23-24 Şubat tarihleri arasında Mersin'in Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde, 330 sporcunun katılımıyla 'disk atma, çekiç atma, gülle atma ve cirit atma kategorilerinde Seyfi Alanya Atmalar Ligi 1. Kademe yarışmaları yapıldı. Yarışmada, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Kulübü sporcusu Bal, 53,62'lik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu. Bal, yaptığı dereceyle Avrupa barajını geçerek, yapılacak olan Avrupa ve Balkan yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Atletizm Antrenörü Sibel Abalı'nın nazeratinde Van'da sıkı bir çalışma yapan Bal'ın hedefi Avrupa ve 2024 olimpiyat şampiyonu olmak.

'DİLOVAN, GURURUMUZ OLDU'

Van Özel Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Kenan Sevgin, 'dist atma' yarışmasında Türkiye şampiyonu olan Dilovan ile gurur duyduklarını belirtti.

Sevgin,"Öğrencimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapılan yarışmalarda bölge birincisi geldi. Daha sonra da Türkiye finallerine katılarak şampiyon oldu. Bu başarasıyla ülkemizi temsil etme hakkı kazanmıştır. Biz bu gururu yaşattığı için kendisine ve hocasına çok teşekkür ediyoruz. Okulumuz özel olması münasebetiyle sosyal ve kültürel etkinliklere son derece önem veriyor.Tabi hedefimiz kısa süreli değil, uzun süreli alt yapıdan öğrenciler yetiştirerek ülkemize milli sporcu kazandırmak" dedi.

Okul Müdürü Mehmet Onuk ise Dilovan'nın başarısının kendilerini onurlandırdığını ifade ederek, "Gençlerin dünyalarına, ruhlarına dokunabilmeliyiz ve bunları en iyi şekilde yönlendirebilmeliyiz. 24 Şubat'ta Mersin'de yapılan yarışmada okulumuzun öğrencisi Dilovan Bal, disk atmada Türkiye birincisi olmuştur. Bu konuda büyük destekleri olan okulumuzun kurucularından Kenan Sevgin'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN ADINI AVRUPA'DA ALTIN HARFLERLE YAZDIRACAĞIM'

Van'daki bir amatör sahada, Avrupa ve Balkan Şampiyonası'na hazırlanan Delil Dilavan Bal, tek hedefinin 2024 olimpiyatlarında büyükler Türkiye rekorunu kırarak olimpiyat şampiyonu olmak olduğunu belirtti.

Bal, "Elde ettiğim dereceyle Avrupa barajını aştım. Hedefim Avrupa'da da birinci olmak.Türkiye'nin adını Avrupa'da altın harflerce yazdıracağıma inanıyorum" dedi.

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