Türkiye Sanayi Üretiminde En Dibi Gördü Mü?

Ancak yine TÜİK rakamlarına göre, sanayi üretimi 2018 Ocak’ından 2019 Ocak’ına kadar geçen bir yılda %7,3 azalmış.

Üretimdeki alt segmentlere bakıldığında %1’lik artışta en büyük pay %2,2 ile ara malı üretiminden, %2,1 ile orta düşük teknoloji üretiminden ve %1,7 ile taş ocakçılığı imalatı sektöründen geldiği anlaşılıyor.

Türk sanayi sektörü üretiminde Ağustos ayında başlayan ve beş ay devam eden süreç, Ocak ayında sona ermiş gözüküyor. TÜİK’e göre, Ocak ayında sanayi üretimi Aralık ayına göre %1 artış gösterdi.

VOA Türkçe’ye konuşan Prof. Karatepe, “Sanayi üretiminde geçtiğimiz ay dibi görmüştük. Ara malı üretiminde düşüş %14,9 , imalat sanayi üretimindeki gerileme ise %10,8 idi. Tam bir çöküştü. Bir önceki aya göre %1’lik artış, bu resmin değiştiğini göstermiyor. Hatta Türk ekonomisinde yılın son çeyreğindeki küçülmenin devam ettiğinin işareti. Ara malı üretimi %10,9, sermaye malı üretimi %8,1 düşmüş. Bu yılın geri kalanında daha fazla üretim yapılacağına dair beklentinin de oluşmadığını gösteriyor. Bakan Albayrak, ‘en kötüyü geride bıraktık’ demişti. Ancak ekonomiyi daha zor günlerin beklediği TÜİK’in rakamlarından anlaşılıyor” dedi.

Prof. Karatape: “En az altı ay belirgin bir iyileşme beklemiyorum”

Ekonomide yaşanan durumu iktisatçılar “slumplasyon”, “stagflasyon” ya da “resesyon” gibi kavramlarla açıklıyor. Bu konunun teorik bir tartışma olduğunu belirten Prof. Karatepe, rakamların Türkiye’nin açık bir krizde olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi, “Hızlı küçülme ve yüksek enflasyon yaşıyoruz. Bu çok acayip bir durum. Çok açık bir krizle karşı karşıyayız. Bunun da ötesinde karamsarız. Neden? Çünkü 2018’de büyümeye en ciddi katkı ihracattan geldi. Ve Türkiye’nin ihracatının neredeyse %50’sini gerçekleştirdiği Avrupa’da 2019’da büyüme tahminleri aşağıya doğru revize edildi. Almanya’da sıfıra yakın bir büyüme öngörülüyor. Bunlar bizim için haberler değil. Dış alem de fırsat sunmuyor. İçeride talep daralmış, ara malı yeterince üretilmiyor. En az altı ay daha belirgin bir iyileşme beklemiyorum” dedi.