"Türkiye, sanayi ve lojistikte merkez konumuna geliyor"

İSTANBUL (AA) - Cushman & Wakefield raporuna göre, Türkiye’nin teknoloji ve taşıma modlarına yönelik entegrasyonun yanında altyapı yatırımlarıyla depolama ve taşıma hizmetlerinde Avrupa, Afrika ve Batı Asya’da merkez haline gelmeye başladı. Uluslararası ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından hazırlanan "Türkiye Pazar Analizleri 2019 İkinci Çeyrek Raporu” ofis, perakende, sanayi ve lojistik pazarlarındaki son durumla ilgili önemli bilgileri ortaya koyuyor. Buna göre, yılın ilk çeyreğinde 2018'nin aynı dönemine göre cadde mağazaları ve ofis kiraları kura bağlı olarak yüzde 17,5'e varan oranlarda gerilemişti. Gerilemenin aynı eğilimde sürdüğü ikinci çeyrek rapor sonuçlarına göre, Türkiye genelindeki ofis kiraları döviz bazında ortalama yüzde 11 düşerken, perakende pazarında da yüzde 22,5 civarı bir azalma kaydedildi. - Avrupa, Afrika ve Batı Asya'nın lojistik merkezi Türkiye oluyor Rapora göre, sanayi ve lojistik yatırım işlemleri ikinci çeyrekte de artış göstermeye devam etti ve temel olarak birçok arsa satın alımları gerçekleşti. İkinci çeyrekte birincil sanayi ve lojistik kiraları, İstanbul’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 düşerek 5,50 dolar oldu.

Ankara’da ise bu rakam yüzde 7,1 azalarak 3,25 dolar olarak hesaplandı. İkinci çeyrekte birincil sanayi ve lojistik kiraları, İstanbul’da 32 lira ve Ankara’da 19 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'nin ihracatı 2019 ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artışla 72 milyar dolara çıkarak, tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşırken, mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 12,10 artış gösterdi. İthalat ticaret hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,25 azaldı. - Ekonomi yılın ilk yarısında düzelmeler gösterdi İkinci çeyrekte, birinci çeyrekte olduğu gibi büyük çaplı bir yatırım gerçekleşmezken, perakende yatırım faaliyetlerinin artan satılık gayrimenkuller ile ivmelenmesinin beklendiği rapora göre, ikinci çeyrekte birincil perakende kiralarındaki metrekare fiyatları, Türkiye genelinde döviz bazında yaklaşık yüzde 22,5 civarında azaldı. Birincil perakende kiraları İstanbul’da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 azalarak 130 dolara geriledi.

İzmir’de yüzde 26,7 düşüşle 60 dolar, Ankara’da ise yüzde 19’luk düşüşle 80 dolar olarak gerçekleşti. Raporda, birincil perakende kiralarındaki metrekare fiyatları İstanbul’da 750 TL., İzmir’de 350 TL., Ankara’da ise 468 TL olarak ortaya kondu. Rapora göre, yakın dönem görünümün kırılgan seyretmeye devam etmesine karşın, ekonomi yılın ilk yarısında düzelmeler gösterdi. Raporda, ayrıca bu düzelme doğrultusunda, yabancı yatırımcıların artan ve acil satılık gayrimenkullere olan ilgisinin ivmeleneceği ifade edilirken, geçen dönemlerde oldukça yüksek kaydedilen enflasyonun son iki ayda düşüş göstermesi ile birlikte, alışveriş merkezleri ciro endeksinin yeniden enflasyonun üzerinde seyrettiği ve endeksin orta vadede giderek yükselmesinin öngörüldüğü belirtiliyor. - Acil satılık gayrimenkuller ofis pazarını tetikleyecek Rapora göre 2. çeyrekte, tekrar eden İstanbul yerel seçimleri ve Ramazan Bayramı sonrasında, enflasyonda son dönem kaydedilen düşüş ve gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) görülen hafif yükseliş ile birlikte, ofis yatırımlarına olan talebin artması bekleniyor.