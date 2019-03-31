HABER

Türkiye sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 07:20 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Şırnak ve Siirt'te vatandaşlar saat 07.00'den itibaren sandık başına giderek oy kullanmaya başladı - 7 ilde 2 milyon 963 bin 56 seçmen 10 bin 907 sandıkta oy kullanacak

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Şırnak ve Siirt'te vatandaşlar Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti.

Doğu ve Güneydoğu ile Doğu Karadeniz’deki 32 ilde oy verme işlemi 07.00'den itibaren başladı.

Sabah erken saatlerde okullara giden sandık başkanı ve görevliler hazırlıkları tamamladı.

Bu kapsamda Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Şırnak ve Siirt'te vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla sandık başına gitti.

Sınıflarda sıra bekleyen seçmenler saat 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başlarken, kimi okullarda vatandaşlar sandık başında kuyruk oluşturdu.

Diyarbakır'da 1 milyon 48 bin 250 seçmen 3 bin 636 sandıkta, Batman'da 354 bin 124 seçmen 1265 sandıkta, Bingöl'de 185 bin 419 seçmen 773 sandıkta, Elazığ'da 419 bin 71 seçmen 1654 sandıkta, Mardin'de 484 bin 284 seçmen 1834 sandıkta, Şırnak'ta 285 bin 753 seçmen 995 sandıkta, Siirt'te de 186 bin 155 seçmen 750 sandıkta oy kullanacak.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Jandarma oy pusulaları ve görevlileri askeri helikopterle taşıdıJandarma oy pusulaları ve görevlileri askeri helikopterle taşıdı
32 ilde oy verme işlemi başladı32 ilde oy verme işlemi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Güneydoğu Sandık seçim

En Çok Okunan Haberler

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Küme düşen ilk takım belli oldu!

Küme düşen ilk takım belli oldu!

Dünyanın konuştuğu adam!

Dünyanın konuştuğu adam!

ABD'den flaş yaptırım tehdidi!

ABD'den flaş yaptırım tehdidi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

Başkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Başkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Gece yarısı korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü!

Mahalleli panikle sokağa fırladı! Korku dolu anlar!

45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü

45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü

30 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

30 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.