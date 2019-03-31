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Türkiye sandık başında

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 07:43 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde oy verme işlemi, saat 07.00 itibariyle başladı.

Mahalle İdareler Genel Seçimleri için seçmen sandık başına gidiyor. Saat 07.00 itibariyle oy verme işlemi, 32 ilde başladı.

Oy verme işlemleri başladı

Van'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar saat 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.
Adıyaman'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.
Mardin'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.
Bingöl
Erzincan
Sivas
Kırklareli
Kahramanmaraş
Gümüşhane
Siirt
Malatya
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oy kullanma seçim

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