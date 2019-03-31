Türkiye sandık başında

Mahalle İdareler Genel Seçimleri için seçmen sandık başına gidiyor. Saat 07.00 itibariyle oy verme işlemi, 32 ilde başladı.
Oy verme işlemleri başladı
Van'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar saat 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.
Adıyaman'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.
Mardin'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.