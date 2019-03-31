HABER

Türkiye sandık başında

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 09:24 | Son Güncelleme

Toplam 1 milyon 707 bin 819 kayıtlı seçmenin bulunduğu Antalya'nın yanı sıra Muğla, Burdur ve Isparta'da oy verme işlemi başladı

Antalya'da 1 milyon 707 bin 819 kayıtlı seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için oy vermeye başladı.

Saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başlayan Antalyalılar, büyükşehir belediye başkanını, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve muhtarları seçmek için oy veriyor.

Antalya'da oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Antalya'da 1 milyon 707 bin 819 kayıtlı seçmen 5 bin 428 sandıkta oy kullanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 5 aday yarışıyor. Antalya'da ayrıca 19 ilçede 41 aday için oy kullanıyor.

Antalya gibi büyükşehir olan Muğla'nın yanı sıra Burdur ve Isparta'da da oy verme işlemi başladı.

Muğla'da 726 bin 123, Isparta'da 322 bin 130, Burdur'da 199 bin 90 seçmen sandık başına gidiyor.

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Özhaseki: Yarın Ankara'da bu milletin gönlünden geçen olacak (2)Özhaseki: Yarın Ankara'da bu milletin gönlünden geçen olacak (2)
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildiMeclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
2019 yerel seçimleri Antalya Oy oy verme Sandık

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

ABD'den flaş yaptırım tehdidi!

ABD'den flaş yaptırım tehdidi!

Dünyanın konuştuğu adam!

Dünyanın konuştuğu adam!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.