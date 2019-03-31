Türkiye sandık başında

Vatandaşlardan İzzet Onur da oyunu kullandığını ifade ederek seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Bu milletin memleketi zalimin eline vermeyeceğini belirten Dolanbay, fakirin fukaranın duasını alanın seçimi kaybetmeyeceğini ifade etti.

Sandık başında dua ederek seçim saatini bekleyen 81 yaşındaki Şerif Dolanbay, oyunu kullandıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Oy kullanımının ilk saatinde katılımın normal olduğu, sabah saatlerinde daha çok yaşlıların oyunu kullandığı gözlendi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işleminin 07.00'de başladığı illerden Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş'ta seçmenler sandık başına gidiyor.

İlk saatte yaşlıların ilgi gösterdiği oy kullanma işlemine daha sonra diğer yaş grubundan seçmenler de katılım gösterdi.

Vatandaşların 07.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladığı kentte, bin 550 sandıkta 405 bin 579 seçmenin oy kullanacak.

Oy kullanıma işleminin ilk saatinde daha çok orta yaş ve üzerindekilerin sandık başına gittiği gözlendi.

1 milyon 227 bin 454 seçmenin bulunduğu gazi şehirde 3 bin 973 sandık kuruldu. Saat 07.00 itibarıyla hazırlıkların tamamlandığı kentte vatandaşlar, oy kullanmak için okullara gitti.

Kentte 1 milyon 93 bin 515 seçmen, 3 bin 969 sandıkta Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar için oy verilecek.

- Kilis

Kent genelindeki okullarda kurulan sandıklardaki görevliler son hazırlıklarını tamamladı.

Saat 07.00'den itibaren sandık başına gelen vatandaşlar, askıdaki listelerden isimlerini kontrol ederek görevlilerden aldıkları pusulalarla oylarını kullandı.

Oy kullanımının ilk saatinde katılımın normal olduğu, sabah saatlerinde daha çok yaşlıların oyunu kullandığı gözlendi.

Zorlanarak da olsa sandık başına gelen 87 yaşındaki Maho Yöndem, oy vermesinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin tüm millet için hayırlı olmasını diledi.

Kore gazisi olduğunu söyleyen Yöndem, ülkenin zor zamanlardan geçtiğini belirterek vatandaşlık görevini yerine getirip oyunu kullanmanın sevincini yaşadığını belirtti.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar saat 07.00'de oy kullanmaya başladı.

Günün ilk ışıklarıyla oy kullanacakları okullara gelen seçmenler, bazı sandıklarda yoğunluk oluşturdu.

Özellikle ilk saatinde yaşlıların ilgi gösterdiği oy kullanma işlemine bazı ailelerin de çocuklarıyla geldiği görüldü.

Kentte 754 bin 604 seçmen, 2 bin 592 sandıkta Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar için oy kullanılacak.

