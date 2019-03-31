Türkiye sandık başında

Denizli'de kayıtlı 754 bin 368 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için saat 08.00'de oy kullanmaya başladı.

Manisa'da 1 milyon 52 bin 970 seçmen, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 3 bin 668 sandıkta oy kullanacak.

MANİSA/UŞAK/DENİZLİ/AYDIN (AA) - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Manisa, Uşak, Denizli ve Aydın'da vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

Denizli'de kayıtlı 754 bin 368 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için kurulan 2 bin 510 sandıkta oy kullanacak.

- Aydın

Aydın'da 820 bin 708 seçmen, 2 bin 750 sandıkta Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı, 17 ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarları seçmek için oy kullanacak.

Kentte seçim güvenliği için İl Jandarma Komutanlığından bin 660, İl Emniyet Müdürlüğünden ise 2 bin 800 polis görev aldığı bildirildi.

