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Türkiye sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 09:31 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Manisa, Uşak, Denizli ve Aydın'da vatandaşlar saat 08.00'den itibaren sandık başına giderek oy kullanmaya başladı

MANİSA/UŞAK/DENİZLİ/AYDIN (AA) - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Manisa, Uşak, Denizli ve Aydın'da vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

Manisa'da sabah erken saatlerde okullara giden sandık başkanı ve görevliler hazırlıklarını tamamladı.

Sınıflarda sıra bekleyen seçmenler saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Sabahın erken saatine rağmen vatandaşlar sandık başında kuyruk oluşturdu.

Manisa'da 1 milyon 52 bin 970 seçmen, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 3 bin 668 sandıkta oy kullanacak.

-Uşak

Uşak'ta sandıklarda yapılan hazırlıkların tamamlanmasının ardından oy verme işlemi 08.00 itibarıyla başladı.

Vatandaşlar oylarını kullanırken, polis ekiplerinin okullarda güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

İl genelinde 965 sandıkta 268 bin 275 seçmen oy kullanacak.

- Denizli

Denizli'de kayıtlı 754 bin 368 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için saat 08.00'de oy kullanmaya başladı.

Seçmen kağıdı bulunmayan kişiler, koridorlarda asılı seçmen listelerinden isimlerini bularak salonlara giriş yaptı.

Denizli'de kayıtlı 754 bin 368 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için kurulan 2 bin 510 sandıkta oy kullanacak.

- Aydın

Aydın'da 820 bin 708 seçmen, 2 bin 750 sandıkta Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı, 17 ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarları seçmek için oy kullanacak.

Kentte seçim güvenliği için İl Jandarma Komutanlığından bin 660, İl Emniyet Müdürlüğünden ise 2 bin 800 polis görev aldığı bildirildi.

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