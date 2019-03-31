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Türkiye sandık başında

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 09:56 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "İnanıyorum ki Türk milleti yüksek ferasetiyle kararını verecektir. Yapılan her şeyin ve izlenilen sürecin farkındadır. İnanıyorum inşallah demokrasi kazanır, hukuk kazanır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimlere ilişkin, "İnanıyorum ki Türk milleti yüksek ferasetiyle kararını verecektir. Yapılan her şeyin ve izlenilen sürecin farkındadır. İnanıyorum inşallah demokrasi kazanır, hukuk kazanır." dedi.

Torun, yerel seçim için oyunu kullanmak üzere geldiği Fen Lisesinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra 1024 numaralı sandıkta oyunu kullanan Torun, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin ülke adına hayırlı olmasını diledi.

Torun, demokrasinin gereği olarak sabah saatlerinde oyunu kullandığını belirterek, seçim kampanyası sürecinin çok güzel geçtiğini söyledi.

Seçim meydanlarında kullandıkları dilin her zaman aynı olduğunu ifade eden Torun, şunları kaydetti:

"Tartışmadan ve kavgadan uzak bir kampanya süreci götürmeye gayret ettik. Birleştirici, uzlaştırıcı ve sevgi dilini kullanmaya çalıştık. Çünkü bizim en fazla buna ihtiyacımız var. Özellikle bu ülkeyi yönetenler her süreçte ayrıştırıcı dil kullandı maalesef. Bunu kabul etmek de mümkün değil ama ben inanıyorum ki Türk milleti yüksek ferasetiyle kararını verecektir. Yapılan her şeyin ve izlenilen sürecin farkındadır. İnanıyorum inşallah demokrasi kazanır, hukuk kazanır."

Torun, seçim sürecinde kendilerine yakın ilgi gösteren herkese teşekkür ederek, "İnşallah her şey güzel ülkemiz için ve yarınlarımız için iyi olur." temennisinde bulundu.

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CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Sandık yerel seçim

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