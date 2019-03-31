Türkiye sandık başında

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırıkkale, Niğde ve Yozgat'ta vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy vermeye başladı.

Kayseri'de vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gidiyor.

Oy verme işleminin saat 08.00 itibarıyla başladığı kentte vatandaşlar, sandıkların kurulduğu okulların önünde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Kayseri'de 3 bin 183 sandıkta 956 bin 149 seçmen oy kullanacak.

- Kırıkkale

Kırıkkale il genelinde 749 sandıkta 205 bin 149 seçmen oy verecek.

Kentte 10 seyyar sandıkta, 83 engelli, yaşlı ve hasta seçmen evlerinde oy kullandı.

Yenimahalle'de oturan 85 yaşındaki Mustafa ve 80 yaşındaki eşi Elif Başer de evlerinde, İl Seçim Kurulu yetkililerince getirilen sandığa oyunu attı.

Mustafa Başer, AA muhabirine, "Memleket, millet ve Müslüman alemi için hayırlı uğurlu olsun. Seyyar sandık uygulamasından çok memnunuz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

- Niğde

Niğde'de de vatandaşlar yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gidiyor.