Türkiye sandık başında

KAHRAMANMARAŞ/ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş'ta bir kişi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunda milis kuvvetlerin giydiği yöresel kıyafetle oy verdi.

Onikişubat Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde oyunu kullanan Abdulkadir Zeki Gülmez, renkli görüntüsüyle vatandaşların dikkatini çekti.

Yemeni, şalvar, sim sırma işlemeli yelek, fanila ve keçeden oluşan kıyafetiyle sandığa gelen Gülmez, sohbet ettiği vatandaşlara giysisinin önemini anlattı.

Gülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın yöresel ve milli kıyafetini giydiğini söyledi.

Kıyafeti genellikle, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde genç yaşlı birçok kişinin giydiğini belirten Gülmez, "Bu seçimlerimiz, İslam coğrafyasında çile çeken, umudunu Türkiye'ye bağlayan insanların kurtuluşuna vesile olsun diye, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda görev alan vatandaşlarımızın giydiği milli ve yerli kıyafetle gelip oyumuzu kullandık." diye konuştu.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın bazı ilçelerinde yöresel kıyafetleriyle sandık başına giden vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Özellikle Eyyübiye, Harran, Viranşehir, Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde birçok kişi, günlük hayatta da giydikleri, farklı renk ve türdeki yöresel kıyafetlerle oy kullandı.

Merkez Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi'nde oy vermeye gelen Sara Yıldız, "Bunlar sürekli giydiğimiz elbiseler, evde de böyleyiz dışarıda da. Bugün de oyumuzu kullanmaya geldik. İnşallah ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı olur." şeklinde konuştu.

