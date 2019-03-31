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Türkiye sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 13:59 | Son Güncelleme

Bilecik'te sandık görevlileri, oy kullanma işlemleri öncesinde yemin etti - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yöresel kıyafetleriyle dikkati çeken Yörük kadınlardan bazıları sırtlarında çocuklarıyla sandık başına gitti

Bilecik'te, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi öncesi sandık görevlileri yemin etti.

Kentteki okullarda sandık kurulu yemininin ardından çalışmalarına başlayan görevlilerin gözetiminde oy verme işlemine geçildi.

Sandık kurulunun yemini şöyle:

''Hiçbir tesir altında kalkmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."

Ayrıca Bilecik il merkezinde seçmen kütüğünde kayıtlı oldukları okullara gidemeyen, aralarında Pelitözü köyünden 84 yaşındaki Fatma Tuzak'ın da bulunduğu 16 engelli vatandaşın evlerine sandıklar götürülerek oy vermeleri sağlandı.

- Çanakkale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanan Yörük kadınlar renkli görüntüler oluşturdu.

İlçeye bağlı Yukarıköy'de yaşayan vatandaşlar yöresel kıyafetleriyle oy kullandı.

Renkli kıyafetleriyle sandık başına giden Yörük kadınlardan bazıları, sırtlarına bağladıkları çocuklarıyla oy verdi.

- Balıkesir

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ise engelli İsmail Hakkı Kahraman (52), tekerlekli sandalyesiyle oy kullanmaya geldi.

Paşakonak Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokuluna eşi ve kızıyla gelen Kahraman, gençler tarafından sandığa kadar götürüldü ve oy verme işlemi bitince kapıya kadar taşındı.

Engelli İsmail Hakkı Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini sandık başına kadar götürüp getiren vatandaşlara teşekkür etti.

Vatandaşlık görevini yaptıklarını anlatan Kahraman, "Bize verilen bu oy hakkından da demokrasi adına memnunuz." dedi.

Türkiye sandık başında

- Bilecik'te sandık görevlileri, oy kullanma işlemleri öncesinde yemin etti - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yöresel kıyafetleriyle dikkati çeken Yörük kadınlardan bazıları sırtlarında çocuklarıyla sandık başına gitti

Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında
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Bilecik seçim yemin

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