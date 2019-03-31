Türkiye sandık başında

Ayrıca Bilecik il merkezinde seçmen kütüğünde kayıtlı oldukları okullara gidemeyen, aralarında Pelitözü köyünden 84 yaşındaki Fatma Tuzak'ın da bulunduğu 16 engelli vatandaşın evlerine sandıklar götürülerek oy vermeleri sağlandı.

''Hiçbir tesir altında kalkmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."

Bilecik'te, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi öncesi sandık görevlileri yemin etti.

- Balıkesir

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ise engelli İsmail Hakkı Kahraman (52), tekerlekli sandalyesiyle oy kullanmaya geldi.

Paşakonak Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokuluna eşi ve kızıyla gelen Kahraman, gençler tarafından sandığa kadar götürüldü ve oy verme işlemi bitince kapıya kadar taşındı.

Engelli İsmail Hakkı Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini sandık başına kadar götürüp getiren vatandaşlara teşekkür etti.

Vatandaşlık görevini yaptıklarını anlatan Kahraman, "Bize verilen bu oy hakkından da demokrasi adına memnunuz." dedi.